 

Изменила королю: близкая подруга Киркорова представила нового ухажера

20.10.2022, 17:40, Разное
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Долгое время поклонники судачили, будто бы Гусева и есть тайная мать детей Киркорова. Когда они вместе отмечали Новый год и ездили в Америку, эти слухи только подогревались.

Но на исходе 2022 года выяснилось: у Катя появился жених. И это не Филипп. “Его зовут Михаил, он известный адвокат из семьи с хорошей фамилией”, – сообщила Гусева “Дни.ру”. Она намекнула на скорую свадьбу, хотя не знает пока, пригласит ли на нее Киркорова. “Он женат на своей работе, на сцене, ему даже на друзей не всегда хватает времени”, – пояснила Катя.

Стоит напомнить, что у Гусевой есть взрослая дочь. “Отца девочки (Сергея, первого гражданского мужа Гусевой – Прим. ред.) жестоко убили, когда она была 9-месячным младенцем, с тех пор я успела недолго побывать замужем, но уже шесть лет как снова одна”, – признавалась Гусева “Дни.ру” ранее. После трагедии Кате очень помогли родители, а официальным ее мужем стал молодой человек по имени Евгений. С ним Катя прожила 4 года. “Расстались, потому что я ушла в шоу-бизнес. Человеку из шоу-бизнеса сложно строить семью – мы часто отсутствуем и не можем дать должного внимания”, – позже говорила она.

Теперь же она надеется, что брак будет долгим и счастливым. Благо, что их пара с Михаилом сморится очень органично.


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