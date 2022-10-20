«Это скандал» — экс-советник Трампа обратил внимание на небоеспособность армии

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал скандальной ситуацию с Вооружёнными силами США — некоторые их виды оцениваются экспертами как «очень слабые» и «слабые». Как пишет Fox News, О’Брайен «очень обеспокоен» тем, что американская армия в настоящее время вряд ли сможет эффективно вести хотя бы одну военную кампанию.



AP

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен отреагировал на доклад Heritage Foundation с оценкой военной мощи США. В нём такие виды вооружённых сил, как ВВС и ВМС, оцениваются как «очень слабые» и «слабые» соответственно. В программе Fox & Friends О’Брайен сказал, что «очень обеспокоен», поскольку в докладе ставится под сомнение способность вооружённых сил в настоящее время эффективно вести хотя бы одну военную кампанию.

«В связи с этим докладом очень смущает то, что Вооружённые силы США были сформированы таким образом, чтобы иметь возможность вести два с половиной военных конфликта в разных частях планеты одновременно. А в докладе говорится, что мы, возможно, не сможем эффективно вести даже одну войну. Это вызывает серьёзную обеспокоенность. По сути это просто скандал. Нам нужно восстановить вооружённые силы. Необходимо пополнить запасы всего, что мы отправили на Украину. У нас мало ракет, у нас мало «Джавелинов». Мало «Стингеров». Сегодня мы не можем поставлять их на Тайвань. Сейчас, когда Владимир Путин и китайцы угрожают нам ядерной войной, нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду», — заявил О’Брайен.

Он также уверен, что США нужно восстановить военно-морской флот, который сейчас находится в ужасном состоянии. Если ранее планировалось построить ВМФ из 355 кораблей, то теперь это отодвинуто на второй план. При этом командование ВМФ пытается вывести из эксплуатации некоторые из лучших крейсеров с управляемыми ракетами. Также необходимо взять под контроль кризис с комплектованием личного состава и начать стимулировать молодых американцев на то, чтобы они опять шли служить.

«Нам предстоит сделать ещё многое. Но, к сожалению, мы не тратим деньги. Расходы на оборону номинально увеличились, но на самом деле они были сведены на нет инфляцией. Поэтому небольшое увеличение номинальных расходов на самом деле является значительным снижением из-за инфляции, с которой мы сталкиваемся», — добавил О’Брайен.