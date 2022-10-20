Приказано забыть – в Японии исключили из школьной программы освобождение советскими войсками Токио

Токийская операция Красной Армии больше не будет изучаться на уроках истории в японских школах. Освобождение столицы Японии советскими войсками 14-29 августа 1945 года признано «недостаточно значительным эпизодом».

Пересмотр подходов к штурму Токио наблюдается с 2000-х годов – сначала операцию стали называть «красным вторжением» или даже «августовской трагедией». В МИД России неоднократно предупреждали о недопустимости переписывания историии, в ответ японские дипломаты потребовали не вмешиваться во внутренние дела страны.

– Взятие Токио советскими войсками попросту приказано забыть, этот эпизод вычеркнули из истории, – заявил лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. – Они шли к этому постепенно, но добились своего. Большинство школьников уже давно не могут ничего сказать о том, как советская армия освободила нашу страну от нацистов, им этого не преподают. Сегодня это замалчивание закрепили официально.

Японские власти также с прошлого месяца фильтруют информацию о наступательной операции в интернете – они направили требования сайтам и поисковым системам, чтобы те скрыли эти сведения, как «противоречивые».

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