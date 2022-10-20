 

Слезы от похвалы Наоми Кэмпбелл и трепет перед Николь Кидман: главное из интервью Демны Гвасалии

20.10.2022, 17:23, Разное
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Издание The New York Times Style Magazine опубликовало развернутый и проникновенный профайл (интервью от первого лица) Демны Гвасалии, который продолжает удивлять и с недавних пор фотографируется исключительно в маске из-за “проблем с отражением в зеркале”, как он сам говорит в тексте. Креативный директор модного дома Balenciaga вообще довольно застенчивый человек, о чем свидетельствует несколько новых фактов из текста. 

Например, дизайнер так трепетал перед голливудской кинодивой Николь Кидман, что прорабатывал грядущую встречу с психотерапевтом. И даже после этого на ужине Balenciaga в свою же честь не решился с ней заговорить. Она, между прочим, выступила одной из моделей на него последнем показе наряду с Ким Кардашьян. По словам автора текста, при знакомстве они пару минут молчали и стояли так: рука Николь на его сердце, его рука — на ее. Актриса частенько взаимодействует с людьми таким образом.

Демна на обложке The New York Times Style Magazine

Как-то раз Демна расплакался на публике после комплимента Наоми Кэмпбелл. Супермодель похвалила дизайнера и сравнила его подход с Аззедином Алайя.

Кроме того, 41-летнему Демне претит роскошь, и он считает ее привилегией обеспеченной элиты. 

Я не носил бы сумку, чтобы выглядеть как редкая буржуазная стерва, которая может себе такое позволить, – цитирует его автор. 

Не обошлось из без деталей личной жизни Гвасалии. На данный момент он живет в доме под Цюрихом вместе с мамой и супругом. По словам автора, интерьер выполнен в бежевых тонах, что создает покой и настроение для творчества. 

Демна Гвасалия уже четвертый год состоит в браке с 30-летним музыкантом и моделью Лоиком Гомесом. Они связали себя узами брака всего через год после знакомства в 2016 году. 

Дуа Липа, Николь Кидман и Ким Кардашьян на показе BalenciagaНиколь Кидман и Наоми Кэмпбелл на показе BalenciagaДемна Гвасалия и Белла Хадид


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