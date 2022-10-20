Кейт Хадсон, Дэниел Крейг и Эдвард Нортон на премьере фильма “Достать ножи 2” в Мадриде

Промо-тур продолжения картины “Достать ножи” 2019 года режиссера Райана Джонсона продолжается! После Лос-Анджелеса и Лондона каст прилетел в столицу Испании. Накануне днем актерский состав принял участие сначала в фотоколле и пресс-конференции, а уже вечером состоялась громкая премьера. На красной дорожке триллер “Достать ножи: Стеклянная луковица” представили Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Монэ и Кейт Хадсон.

40-летняя актриса, которой досталась в картине главная роль, появилась на красной дорожке в платье из пурпурного шифонового топа, юбки-карандаш и петли через шею из золотых пайеток. “Драгоценный” образ гармонично дополнили светлые локоны, собранные в низкий хвост, гламурный макияж в бронзовых оттенках и россыпь ювелирных украшений. Среди них были сет колец и кафф на ухо от Messika из новой коллекции Beyond The Light.

Ее коллега по картине, 36-летняя певица Жанель Монэ, пришла на кинопоказ в эффектном красном мини-платье с объемными деталями-веерами, и черной юбкой. К нему идеально подошли туфли на платформе.

Сиквел фильма “Достать ножи” выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 декабря. Картина расскажет об еще одном деле детектива Бенуа Бланка. По сюжету миллиардер приглашает в гости своих друзей, а под конец вечера одного из них находят убитым.