Скандалы: А кому культурное наследие?!

Усадьбы под Нижним Новгородом распродают по дешевке

Две усадьбы в Нижегородской области были проданы тайком в несколько раз дешевле их кадастровой стоимости. Журналисты сетевого издания NewsNN выяснили, что крупнейшую в Нижегородской области усадьбу — Приклонских-Рукавишниковых (т.н. «Подвязье») могли продать по заниженной в шесть раз цене. В этом памятнике культуры еще 20 лет назад поселилась некая Жанна Потравко и начала собирать с посетителей деньги (сейчас это 500 рублей с человека — только за вход, без экскурсии), хотя никакого официального статуса не имела.

При этом усадьба продолжала разваливаться. И вот год назад г-жа Потравко выкупила объект, однако постороннему взгляду незаметно, что новая хозяйка начала в ней хоть что-то восстанавливать. Более того, журналисты выяснили, что заплатила она за эту усадьбу 4 млн рублей, хотя кадастровая стоимость ее более 25 млн. Между тем и эта усадьба и другая – «Лазарево», которые расположены в Богородском районе области являются памятниками культурного наследия…



Усадьба Приклонских-Рукавишниковых построена в 18-19 веках и представляет собой комплекс из 14 зданий с земельным участком в 150 тысяч квадратных метров. Еще в 2020 году она находилось в областной собственности. В 2021 году объект был сперва передан казенному предприятию КП НО «Дом НН», а затем продан частному лицу, при этом аукционных торгов проведено не было, а оценена была усадьба, предположительно, в 4,083 млн рублей, что составляет менее одной шестой части от ее кадастровой стоимости. Более того, источники издания сообщили, что незадолго до продажи кадастровая стоимость усадьбы была якобы снижена до 7,5 млн рублей. Известно также, что и другая усадьба — «Лазарево» — была продана ровно по этой же схеме.

Минимущества Нижегородской области в ответ на запрос издания, подтвердило передачу усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в частные руки, но детали сделки раскрыть отказалось, сказавшись «нарушением коммерческой тайны». А вот сама г-жа Потравко еще в 2021 году признавалась в интервью «Репортеру-НН», что в 2021 году, что является собственницей усадебного комплекса:

«Я шла к своей цели — и потихоньку ее достигла. Немногие это знают, но мне удалось выкупить усадьбу. Мне очень много людей помогали. Я это не афиширую, но для меня создали все условия, чтобы я могла заниматься делом».

Сегодня же она отказывается комментировать ситуацию журналистам, заявляя: «Я являюсь мамой военнослужащего. И сейчас сложный для страны момент. Вы терроризируете меня и мою семью. (…) Если еще раз я получу от вас звонок, я напишу на вас заявление».

Эксперт по кадастру Светлана Макарычева так отреагировала на этот казус: «Чтобы памятник федерального значения в шесть раз упал в цене? Такого удешевления просто не может быть. Это чушь! (…) Поэтому я делаю вывод, что цену сбили по чьей-то просьбе».

Правда, ранее уже сообщалось, что региональное управление госохраны объектов культурного наследия (ОКН) выдало собственнику усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье задание на разработку проектной документации по ремонту и консервации объекта. Однако сроки этих работ не уточнялись.

Журналисты издания задаются законным вопросом: что будет дальше с крупнейшей нижегородской усадьбой? Ведь в договоре любого собственника объекта культурного наследия, должны быть четко прописаны обязательства по его сохранению и восстановлению, и обозначены сроки…