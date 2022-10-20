Мнение: Голосование: конкурс имиджмейкеров
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Настало время подводить результаты конкурса имиджмейкеров и выбрать, кто достоин сертификатов.
Вот здесь мы рассматривали лучшие конкурсные работы: https://evo-lutio.livejournal.com/1604192.html
Голосование открытое: голосовать могут все, не только пользователи из списка друзей.
Номера участников слева направо, сверху вниз, “было”- “стало”. Нужно оценить работу имиджмейкеров.
View Poll: Конкурс имиджмейкеров: голосование
Источник: Эволюция
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