 

Мнение: Голосование: конкурс имиджмейкеров

20.10.2022, 16:55, Разное
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Настало время подводить результаты конкурса имиджмейкеров и выбрать, кто достоин сертификатов.

Вот здесь мы рассматривали лучшие конкурсные работы: https://evo-lutio.livejournal.com/1604192.html

Голосование открытое: голосовать могут все, не только пользователи из списка друзей.

Номера участников слева направо, сверху вниз, “было”- “стало”. Нужно оценить работу имиджмейкеров.

View Poll: Конкурс имиджмейкеров: голосование

Источник: Эволюция


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