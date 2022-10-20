Идеальная альтернатива дорогому аптечному средству: учимся делать солевой раствор самостоятельно для разных целей

Классический 0,9% солевой раствор широко используется в медицине для лечения широкого спектра острых и хронических заболеваний и состояний, а также для промывания ран, очистки и хранения контактных линз.

Этот раствор можно приобрести в аптеке в виде средства для инфузий, инъекций, полоскания, назального спрея и ампул. Однако, можно сэкономить денежные средства, то можно легко приготовить свой собственный солевой раствор.

Вот как можно сделать средство, которое поможет избавиться от гриппа и простуды, а также заложенность носа и боль в горле.

Состав солевого раствора

Аптечное средство 0,9% солевой раствор представляет собой смесь стерилизованной воды для инъекций и стерилизованного хлорида натрия. В нем нет никаких добавок, микробов, загрязняющих веществ и примесей.

Самостоятельно приготовленный раствор не является стерильным, именно поэтому, его нельзя использовать для инъекций, промывки ран и хранения и промывки линз. Его можно применять только в виде назального спрея и полоскания горла.

Домашний солевой спрей имеет короткий срок хранения и его нужно использовать в течение 1-2 дней.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора потребуется только вода и соль. Лучше всего взять минеральную воду и чистую поваренную соль без фтора, йода и веществ против слеживания. При желании можно добавить немного пищевой соды.

Хорошо подойдет гималайская соль, так как она отличается особой чистотой и не содержит микропластика.

Один литр солевого раствора содержит ровно 9 г соли. Если готовить его дома самостоятельно, то стоит использовать кухонные весы вместо чайных ложек, чтобы отмерять точное количество ингредиентов.

Если соли будет слишком много, то это может вызвать раздражение носа и горла, а не облегчить негативную симптоматику. Нужно отмерить 500 мл воды, налить ее в чистую кастрюлю. При использовании водопроводной воды нужно изначально отфильтровать ее и прокипятить 4-5 минут.

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Снять с огня, полностью растворить 5 г соли и 5 г соды. Как только раствор остынет, перелить его в чистую герметичную посудину или сразу же использовать.

Преимущества раствора

Ринит, аллергия, синусит, грипп и простуда могут спровоцировать заложенность носа или насморк. Это в свою очередь провоцирует головную боль и мешает нормальному сну по ночам.

Многие используют для лечения специальные средства. Однако, согласно проведенным исследованиям, длительное применение таких препаратов может привести к хроническому синуситу, повреждению мягких тканей и даже деформации хрящей.

Солевой раствор является намного лучшей альтернативой и он не имеет никаких побочных проявлений. Это средство увлажняет носовые проходы, выводит аллергены, слизь и различного рода патогены.

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В результате можно довольно быстро и эффективно избавиться от насморка или заложенности носа. Нужно просто закапывать по несколько капель физраствора в каждую носовую полость при помощи пипетки 2-3 раза в день.

Также можно проводить промывание носа дважды в день. Это даст несколько часов для облегчения.

Солевой раствор против боли в горле и охриплости

Чтобы еще больше повысить эффективность средства, можно добавить настой шалфея. Для этого нужно просто взять 1-2 г сухих листьев растения и добавить их в 200 мл горячей воды. Дать настояться 10 минут, смешать с солевым раствором, а затем прополоскать горло и выплюнуть.

Такое средство обладает антибиотическими, антисептическими, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Солевой раствор с шалфеем помогает снизить кислотность слюны, устранить вредные бактерии, предотвратить гингивит и даже убрать налет с зубов, который приводит к развитию кариеса. Шалфей устраняет неприятный запах изо рта и оставляет свежий травяной аромат.