Вязаные платья осенью: их преимущества и лучшие модели для разных типов фигуры

Вязаные платья — мастхэв текущего сезона. С их помощью можно создать разнообразные эффектные образы и даже стилизовать фигуру, скрыв недостатки. Разбираемся, какие платья кому больше идут и почему именно такими изделиями рекомендуется пополнить свой гардероб.

Преимущества

Осенью в прохладную погоду вязаное платье согреет вас плюс сделает образ более теплым, уютным, домашним. Преимущество такого изделия в том, что оно не стесняет движений и подходит для женщин с любым типом фигуры и с любой комплекцией. Вязаные платья можно носить представительницам прекрасного пола любых возрастов. Такие вещи хорошо сочетаются с осенней обувью: полуботинками, ботильонами, сапогами и т.д.

Для девушек с формами

Если у вас аппетитные формы, не надевайте платья из тонкого материала. Дело в том, что такое изделие подчеркнет каждую складочку вашей фигуры. Отдавайте предпочтение вещам из плотного материала. Хорошо, если вещь будет держать форму.

Чтобы выглядеть стройнее, выбирайте изделие с V-образным вырезом. Благодаря такому фасону лицо не будет казаться слишком круглым, и в целом силуэт станет более вытянутым. Можете попробовать сочетание платья с ремешком на талии длиной чуть выше колен плюс высокие сапоги на каблуках.

Для очень стройных

Если вы комплексуете по поводу излишней худобы, тогда можете смело надевать платье оверсайз. Отдавайте предпочтение изделиям под горло. Будет уместна крупная фактурная вязка.

Вы также можете выбрать платье, которое будет более-менее вас облегать, а не свободно свисать. Трикотажное изделие добавит объема в бюсте и в бедрах. Чем толще материал, тем лучше в вашем случае.

Обратите внимание на изделие с горизонтальным принтом. Такой рисунок визуально делает фигуру более громоздкой, расширяет. В случае с худобой это прекрасный вариант.

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Для стройных

Если вы вполне довольны своей фигурой и хотите подчеркнуть свои формы, сделав их еще более аппетитными и соблазнительными, тогда можете надевать удлиненное и облегающее вязаное платье. Обратите внимание на изделия с разрезами по бокам снизу — такие нынче в моде.

Чтобы сделать бюст визуально больше, отдавайте предпочтение платью с круглым или V-образным вырезом. Можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня. В данном случае подойдет тонкий и едва заметный аксессуар.

Для миниатюрных

Если у вас низкий рост, не надевайте длинные платья макси. В них вы будете казаться еще ниже, да и силуэт не будет выглядеть пропорционально.

Ваш выбор — это короткое платье. Его можно сочетать и с высокими сапогами на каблуках, и с ботинками в мужском стиле. Очень подойдут армейские ботинки со шнуровкой спереди.

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Для высоких

Вам можно и нужно надевать длинные платья. Также уместным является вариант миди, длиной чуть ниже колен. Из обуви подойдут полуботинки высотой до щиколотки. Хорошо, чтобы обувь было видно полностью. Выбирайте платья с разрезами по бокам в нижней части.

Для зрелых женщин

Для женщин старшего возраста есть пара рекомендаций. Первая заключается в том, чтобы избегать ультракоротких платьев. Создавать провокационные образы ни к чему: нужно сделать акцент на женственности, элегантности. Вместо изделия оверсайз лучше предпочесть изделие по фигуре и по размеру. Оверсайз уместен, если нужно создать стильный кэжуал-лук. Тогда лучше сделать ставку на многослойность. Например, сочетать вязаное платье без рукавов с водолазкой и сапогами. Кстати, под них можно даже надеть легинсы.

Второй совет — избегать темных оттенков. Дело в том, что они подчеркивают каждую морщинку на лице, и в целом цвет лица становится серым. Вот почему рекомендуется отдавать предпочтение платьям ярких цветов или пастельных светлых оттенков.