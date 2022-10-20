“Остановилось сердце”: все о прощании с Екатериной Стриженовой

Советская и

российская актриса Екатерина Стриженова в следующем году отмечает серьезный

юбилей — 55 лет. Из них почти 40 она играет на сцене. Кроме этого, актриса

часто снимается в российских фильмах и сериалам. Зрителям она известна по ролям

в картинах “Дедушка моей мечты” и “Куприн”.

Помимо работы,

актриса успевает общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, Екатерина

Стриженова рассказала, что в Санкт-Петербурге завершился Международный театральный

фестиваль. Актриса играла в спектакле “Женщины Есенина”. Стриженова

посчитала это очень символичным — показывать такой спектакль в городе, тесно

связанным с жизнью поэта.

“В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе,

где Сергей Есенин начинал свой творческий путь… где он влюблялся, где

находилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилось

сердце великого русского поэта — мы сыграли 2 спектакля”, — поделилась

эмоциями Екатерина Стриженова.

В публикации все

говорит о прощании актрисы с петербургским зрителем. Екатерина уверена, что

МХАТ им. Горького еще вернется с гастролями, но уже в другой раз.

“Огромное

спасибо за эмоции!”, “Браво”, “Потрясающий спектакль”,

— поделились эмоциями восторженные поклонники творчества Екатерины Стриженовой.