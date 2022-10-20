 

“Остановилось сердце”: все о прощании с Екатериной Стриженовой

20.10.2022, 16:20, Разное
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Советская и
российская актриса Екатерина Стриженова в следующем году отмечает серьезный
юбилей — 55 лет. Из них почти 40 она играет на сцене. Кроме этого, актриса
часто снимается в российских фильмах и сериалам. Зрителям она известна по ролям
в картинах “Дедушка моей мечты” и “Куприн”.

Помимо работы,
актриса успевает общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, Екатерина
Стриженова рассказала, что в Санкт-Петербурге завершился Международный театральный
фестиваль. Актриса играла в спектакле “Женщины Есенина”. Стриженова
посчитала это очень символичным — показывать такой спектакль в городе, тесно
связанным с жизнью поэта.

“В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе,
где Сергей Есенин начинал свой творческий путь… где он влюблялся, где
находилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилось
сердце великого русского поэта — мы сыграли 2 спектакля”, — поделилась
эмоциями Екатерина Стриженова.

В публикации все
говорит о прощании актрисы с петербургским зрителем. Екатерина уверена, что
МХАТ им. Горького еще вернется с гастролями, но уже в другой раз.

“Огромное
спасибо за эмоции!”, “Браво”, “Потрясающий спектакль”,
— поделились эмоциями восторженные поклонники творчества Екатерины Стриженовой.


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