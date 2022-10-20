 

Мнение: Ставка Верховного главнокомандования

20.10.2022, 16:05, Разное
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На вчерашнем Совбезе было принято решение в связи с введением военного положения создать некую координирующую структуру во главе с Мишустиным. Пропаганда попыталась возопить: ура! Создана практически Ставка Главного Командования! Но тут же утихла, так как даже в качестве пародии это вот назвать так не получается.

Ровно то же самое, что мы наблюдали и с ковидной историей: состояние эпидемии не объявлено, введен некий режим «нерабочих дней», а командовать всем этим поставили какой-то невнятный координационный совет с неопределенными полномочиями. В задачу которого вошло размазать ответственность как можно более тонким слоем по всем.

Сейчас ничего не изменилось. Военное положение введено, состояние войны не объявлено, создан координационный совет с такими же размытыми полномочиями, но главное — верховный главнокомандующий опять не при делах. Он храбро сидит в подвале и зыркает оттуда. Кто главный — неясно, все будут оглядываться на верховного и отпихиваться от любой ответственности за что угодно.

В который раз повторюсь — эта публика ни во что не умеет. Ни в мирную жизнь, ни в антикризисное управление. Смысл антикризисного управления — в принудительной централизации. Качество решений (которое неизбежно падает) разменивается на скорость их принятия и доведения до исполнителей. Поэтому любые дополнительные структуры, неизбежно входящие в конфликт и взаимоотношения с уже существующими — это не антикризисное управление, это усиление хаоса.

Но здесь вступает в игру родовая травма кремлевских: они хронически неспособны на то, чтобы принять на себя ответственность. «Ему одному брать на себя вожака скучно»© – эта фраза Шарапова, понятная банде «Чёрная кошка», прекрасно понятна и нынешним уголовникам при Кремле. В одно лицо тащить на себя ответственность? – Ищите дураков.

Поэтому на любую задачу и создается структура, главной целью которой является не решение проблемы (это бонус, и только), а снять ответственность, намазать ее на всю номенклатуру микронным слоем до неразличимости.

Вспомним Совбез, когда Путин по одному вызывал подчиненных и выдавливал с них согласие на спецоперацию. Все ровно то же самое: верховный главнокомандующий не в состоянии произнести фразу: «Я решил». Ему важно, чтобы перенести это решение на всех. Замазать всех, а значит — вроде как никто ни в чём не виноват. Братва порешила, а я чего? – Я ничего!

Источник: Эль Мюрид


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