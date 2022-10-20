 

Билли Айлиш и солист The Neighbourhood Джесси Разерфорд официально вместе

20.10.2022, 16:00, Разное
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Это официально: у Билли Айлиш новый роман! Если на днях ее поклонники обсуждали, романтичный или дружеский вечер певица провела с солистом группы The Neighbourhood Джесси Резерфордом в парке Universal Studios Hollywood, то на новых кадрах папарацци все однозначно. Фотографы запечатлели пару на выходе из ресторана индийской кухни в Нью-Йорке: перед тем, как сесть в автомобиль, они страстно поцеловались.

Правда, поклонники не то чтобы рады новому избраннику своего кумира. По их словам, Айлиш снова наступает на те же грабли, выбирая возлюбленных постарше. Джесси на 11 лет старше Билли, и всего на год младшее ее прежнего бойфренда, с которым певица, по слухам, рассталась из-за его многочисленных измен. Впрочем, Мэттью Ворс отрицает, что они разошлись из-за этого.

До Билли у Джесси было всего лишь два публичных романа. Он долгое время встречался с автором-исполнительницей Анабель Инглунд, а после их расставания в 2015 году у него начались отношения с моделью Девон Карлсон, которые сошли на нет в начале этого года.

Джесси Джеймса Руторфорд и Девон Карлсон


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