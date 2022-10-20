Мнение: «Сумма» наказаний

Гособвинение запросило Зиявудину Магомедову 24 года колонии строгого режима, а его брату — 21 год.

19 октября в Мещанском районном суде Москвы начались прения сторон по громкому уголовному делу в отношении главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, и еще четверых соучастников целой серии якобы совершенных экономических преступлений, которые оперативники и следователи разглядели в финансово-хозяйственной деятельности группы «Сумма» и собрали в 721 том уголовного дела (по 250 листов каждом томе) и в 126 упаковок вещественных доказательств.

Первым в прениях выступило обвинение и потребовало приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима. Магомеда Магомедова прокуратура желает видеть в тюремной робе 21 год — до 31 марта 2039 года (срок исчисляется с момента ареста).

Бывшего руководителя компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова прокурор предложил приговорить к 18 годам, к такому же сроку — экс-гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова. Топ-менеджеру ОЗК Роману Грибанову просят назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Самый «гуманный» срок — восемь лет колонии — обвинение запросило гендиректору компании «Энергия-М» Юрию Петрову. Петров — единственный фигурант этого уголовного дела, к которому не удалось подтянуть статью 210 УК (создание и участие в организованном преступном сообществе).

ООО «Энергия-М», которое возглавлял Юрий Петров, было одним из поставщиков оборудования для электрической подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Оборудование поставлено, подстанция смонтирована и уже давно эксплуатируется, но следствие и прокуратура посчитали договор, заключенный с ООО «Энергия-М», фиктивным, а коммерческо-хозяйственную деятельность предприятия — преступной.

ПОДРОБНОСТИ

Лично для меня самое поразительно в «деле Магомедовых» это то, что, видимо, не только я недоумеваю и сомневаюсь в том, что братья Магомедовы, как и другие фигуранты этого громкого уголовного дела, совершили то, в чем их обвиняют. В том, что братья Магомедовы — преступники, скорее всего, сомневаются и Герой Советского Союза Руслан Аушев, и известный предприниматель Геннадий Тимченко, и знаменитый музыкант Игорь Бутман, и двукратные олимпийские чемпионы, заслуженные советские и российские хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов. Иначе они не приходили бы в суд и не заявляли о готовности выступить личными поручителями обвиняемых.

Фотографии отсюда

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