Успела – Личное мнение
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Совсем недавно Меган Маркл обещала сосредоточиться на своей работе — она делает подкасты со звёздами — и вывалить что-нибудь о королевской семье.
Но тут — очень не вовремя! — умерла королева-бабушка, и Меган пришлось срочно менять планы.
Фото: Соцсети
Собралась, нарядилась и дала третье интервью журналу. А куда деваться? Все ведь ждут.
«Я ощущаю огромную благодарность за то, что смогла провести с ней время и узнать её», — рассказала Меган журналу.
Со слов Маркл, между ней и королевой была ещё особая теплота, чем Меган безусловно гордится.
Фото: Соцсети
Не знаю, когда именно возникли такие тёплые чувства — до или после интервью у Опры. Однако нужно отдать должное Меган — из всей королевской семьи она первая успела дать интервью и обсудить покойную бабушку.
Пока остальные чего-то там тормозили, жена принца Гарри быстро переориентировалась с подкастов на интервью. И хотя Карл III не пустил невестку к умирающей королеве, ей всё равно есть, что сказать.
Конечно, завистливые люди сейчас начнут осуждать Меган. Да как посмела, да опять — интервью! Никто из имеющих право, мол, ещё не сказал ни слова, а ты, отщепенка, уже всё сказала про теплоту покойной!
А кто им виноват, позвольте узнать?
Нечего было тормозить. Успех и медийность сами собой не свалятся на голову. Вот Меган не тормозит, поэтому она на обложке. Ей завидуют, её любят, её обсуждают, слушают её подкасты, а журналы приглашают на интервью.
Вот Кейт могла бы поучиться у Меган. А то даёт только один информационный повод — то с перекошенным лицом она ходит, то улыбается через неделю после смерти бабки.
А потом бесится, когда видит на обложке Меган.
Вы опять будете говорить, что это необъективно?
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Источник: Лена Миро
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