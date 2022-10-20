 

Успела – Личное мнение

20.10.2022, 15:53, Разное
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Совсем недавно Меган Маркл обещала сосредоточиться на своей работе — она делает подкасты со звёздами — и вывалить что-нибудь о королевской семье.

Но тут — очень не вовремя! — умерла королева-бабушка, и Меган пришлось срочно менять планы.


Фото: Соцсети

Собралась, нарядилась и дала третье интервью журналу. А куда деваться? Все ведь ждут.

«Я ощущаю огромную благодарность за то, что смогла провести с ней время и узнать её», — рассказала Меган журналу.

Со слов Маркл, между ней и королевой была ещё особая теплота, чем Меган безусловно гордится.


Фото: Соцсети

Не знаю, когда именно возникли такие тёплые чувства — до или после интервью у Опры. Однако нужно отдать должное Меган — из всей королевской семьи она первая успела дать интервью и обсудить покойную бабушку.

Пока остальные чего-то там тормозили, жена принца Гарри быстро переориентировалась с подкастов на интервью. И хотя Карл III не пустил невестку к умирающей королеве, ей всё равно есть, что сказать.

Конечно, завистливые люди сейчас начнут осуждать Меган. Да как посмела, да опять — интервью! Никто из имеющих право, мол, ещё не сказал ни слова, а ты, отщепенка, уже всё сказала про теплоту покойной!

А кто им виноват, позвольте узнать?

Нечего было тормозить. Успех и медийность сами собой не свалятся на голову. Вот Меган не тормозит, поэтому она на обложке. Ей завидуют, её любят, её обсуждают, слушают её подкасты, а журналы приглашают на интервью.

Вот Кейт могла бы поучиться у Меган. А то даёт только один информационный повод — то с перекошенным лицом она ходит, то улыбается через неделю после смерти бабки.

А потом бесится, когда видит на обложке Меган.

Вы опять будете говорить, что это необъективно?

Источник: Лена Миро


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