Мнение: Раздел США надвое, лицемерие по поводу протестов и откровения экс-политиков

1. До выборов в США осталось менее трёх недель. Страна расколота на два лагеря. Причём расколота не по-спортивному, когда болельщики разных команд могут быть добрыми друзьями за пределами стадиона, расколота почти на уровне гражданской войны. Значительная часть американцев в обоих лагерях желают, чтобы они с оппонентами жили в разных государствах. Цитирую:



Посмотрим на эту замечательную карту США.

Красным цветом отмечены штаты, которые в основном голосуют за Трампа. Синим – за Байдена. Накал борьбы между двумя политическими силами набирает обороты (это можно заметить даже по риторике представителей демократов и республиканцев).

И вот теперь самое главное: согласно американским же опросам, в синих штатах 41% населения, хочет, чтобы красные и синие штаты жили в разных государствах. То есть они хотят раздела США на две части. Ну, то есть распада США.

В красных же штатах того же самого хотят и вовсе 52%. То есть, больше половины!

Ещё раз. Раздела США на 2 государства хотят 41% избирателей Байдена и 52% избирателей Трампа. Выборы уже через 3 недели. Кто-то на этих выборах обязательно выиграет. А кто-то, соответственно, будет обвинять победителя в фальсификациях (да уже начали, хотя выборы еще даже не начались).

2. В США хотят ввести очередные санкции против Ирана за разгон антиправительственных митингов. Вместе с тем, там совершенно не замечают жёсткие разгоны митингов в Европе.

В Париже несколько дней назад, по заявлениям организаторов акции, на улицы вышло 140 тысяч человек, протестующих против роста цен на еду и энергию, против роста экологических проблем (без русского газа в Европе начали вырубать леса и запускать угольные электростанции). Последовали столкновения с полицией (ссылка). Где же жёсткая реакция со стороны главного защитника мировой демократии?

Ну ладно, в Париже часть митингующих по традиции начала громить витрины магазинов и иным образом хулиганить. Но что с разгоном протестов в Молдавии? Там и многотысячные митинги разгоняют, и сносят палаточные городки митингующих (ссылка). То есть, делают то же самое, что пытался сделать Виктор Янукович с Майданом, за что его всячески осудили на Западе и заставили пойти на соглашение с протестующими (которое те немедленно нарушили под одобрительное хихиканье европейцев).

3. Западные политики редко способны перестать лгать. Для этого они должны стать экс-политиками или, по меньшей мере, уйти в оппозицию. Вот, например, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в сентябре, что кризис на Украине является прокси-войной, которую начали США и НАТО против России (ссылка).

Бывший греческий премьер Алексис Ципрас прямо заявил, что Россия не несет убытки от западных санкций, что рубль стал одной из самых крепких валют в мире, что наибольший ущерб понесли европейские страны, и что «Европа на данный момент катится кубарем, и есть очень явный дефицит лидерства, <…> дефицит мышления и стратегии» (ссылка).

Бывший кандидат в президенты США, республиканец Митт-Ромни также подтвердил неэффективность санкций (ссылка):

Антироссийские санкции доказали свою неэффективность, заявил сенатор, бывший кандидат на пост президента США Митт Ромни. Его слова приводит The Washington Post.

По мнению политика, введенные ограничения оказались «не такими разрушительными», как предполагалось. Благодаря грамотным действиям российских чиновников страна смогла получить миллиарды долларов прибыли от экспорта нефти и газа, смягчив последствия санкций, введенных США и другими странами.

Ромни отметил, что российский рубль торгуется на уровень выше прогнозов Вашингтона, а проблемы России с инфляцией и фондовым рынком не отличаются от трудностей, с которыми столкнулись другие страны в тяжелый период для мировой экономики. По словам сенатора, все это может послужить предостережением, когда США будут вводить ограничения против Москвы в будущем.

Вновь высказался 99-летний Генри Киссинджер, фактически заявивший, что США совершили ошибку (ссылка):

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер уличил Вашингтон в разрушении пояса безопасности России. Об этом он заявил на онлайн-мероприятии организации «Совет по международным отношениям», трансляция опубликована на YouTube.

Так, после распада СССР в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и США стремились там закрепиться, таким образом уничтожив российский пояс безопасности, отметил экс-госсекретарь. По мнению Киссинджера, США не стоило стремиться к присоединению Украины к НАТО. «Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, ее интеграция, особенно в военном плане», — сказал он, отметив, что национальные системы безопасности оказались несовместимы.

На фоне жёсткого экономического кризиса многие правительства на Западе зашатались, так что, по всей вероятности, бывших политиков там вскоре станет намного больше. Посмотрим, что они тогда начнут рассказывать.