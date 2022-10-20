Скандалы: Наркомафия держит в страхе Нидерланды

Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии

В Нидерландах всерьез опасаются, что 18-летнюю принцессу Катарину-Амалию похитит марокканская мафия. Когда речь заходит об этой криминальной группировке, которую в Нидерландах называют Mocro Maffia, правоохранители не способны дать гарантий безопасности даже высокопоставленным политикам и членам королевской семьи. «Лента.ру» решила разобраться, почему эта банда держит в страхе всю Европу.

«Подземелье» Амстердама

Туристы давно едут в Нидерланды не только для того, чтобы полюбоваться бесконечными полями тюльпанов и знаменитыми мельницами. Не менее известны квартал красных фонарей и многочисленные кофешопы Амстердама, где продаются легкие наркотики. В 1990-х и 2000-х годах они казались настоящим символом будущего, где разрешено все. Но цивилизованно и в меру.

Однако за этой сказкой скрывается совсем другой мир, который в самой Голландии называют «Подземельем». Там заправляют выходцы из Марокко, построившие целую теневую империю, которая напрямую угрожает высокопоставленным политикам и даже членам королевской семьи.

Марокканцы стали перебираться в Нидерланды в середине 1960-х. Чаще всего они приезжали с севера страны, из горного региона Эр-Риф. В тех местах сохранились порядки многовековой давности, и потому очень сильны клановые связи

До 1970-х многие жители Эр-Рифа работали на марокканских виноградниках и заводах. Когда страна провозгласила независимость, они стали терять работу в сельском хозяйстве, на шахтах и сталелитейных предприятиях, ранее принадлежавших европейским консорциумам.

Многие подались в Европу, а тем, кто остался на родине, пришлось выкручиваться. Одни занялись торговлей, другие стали выращивать коноплю, а их уехавшие родственники превратились в базу для переправки наркотиков на перспективные рынки бывшей метрополии.

К 2009 году в Нидерландах насчитывалось почти 354 тысячи марокканцев и голландцев марокканского происхождения. В 2011-м в Амстердаме 16 процентов молодых людей младше 25 лет были потомками выходцев из этой африканской страны.

До второй половины 1980-х наркобизнес носил относительно невинный характер. Все изменилось, когда популярность начал набирать кокаин. Крупнейшие южноамериканские картели вышли на связь с марокканскими коллегами и сделали им предложение, отказаться от которого было просто невозможно.

Амстердам хуже Неаполя

Сначала южноамериканские наркокартели поставляли «белый порошок» в города Эр-Рифа — например, Танжер. Оттуда он попадал в Амстердам, Антверпен и другие порты стран Бенилюкса, а затем расходился по Европе.

Вскоре рифийцы и сами освоили новую «сельскохозяйственную культуру». При этом лучших наркокурьеров было не сыскать. Чуть ли не у каждой семьи Эр-Рифа имелись родственники в Западной Европе, а учитывая крепкие клановые связи, найти нужных людей в тех же Нидерландах не составляло труда.

Рост преступности, связанный с наркоторговлей начался в Голландии с середины 1990-х. Колоссальный наркотрафик долгое время как будто игнорировался голландскими властями.

Я называю Нидерланды наркогосударством 2.0. Мы не Мексика с 14 тысячами трупов, но со стороны теневой экономики идет постоянная атака на общественный правопорядок, и есть беспрецедентное количество высокопоставленных людей, находящихся под охраной: политики, судьи, прокуроры, сотрудники полиции, журналисты. Все еще сохраняется серьезная угроза со стороны организованной преступности, — Ян Струйс председатель полицейского профсоюза Nederlandse PolitieBond

Исследователь преступного мира Европы Роберто Савиано, написавший знаменитый роман «Гоморра» о неаполитанской мафии, в интервью 2019 года не сдерживал себя в оценках.

Амстердам хуже Неаполя. Если вы спросите меня, какое самое коррумпированное место, где мне довелось побывать, то ответ будет не Неаполь или Лагос, а Лондон и Амстердам. И я говорю не о коррупции на уличном уровне. В вашей стране (Нидерланды) коррумпированы не чиновники или полиция, а сама система, — Роберт Савиано итальянский журналист и писатель

Итальянский писатель был убежден, что мягкие нидерландские законы, в которых предусмотрено множество вполне официальных лазеек, создают идеальные условия для отмывания грязных денег.

В порту Амстердама

Грузовой порт столицы Нидерландов — протянувшиеся на километры бетонные пирсы, терминалы и склады, куда каждый день прибывает сотня гигантских контейнеровозов со всего света.

Полицейские сравнивают службу в порту с работой уборщиков. Можно сколько угодно наводить порядок, но на следующий день все оказывается по-прежнему.

Работники порта массово вовлечены в наркотрафик. Оператор портового крана может получить до 100 тысяч евро, если просто переставит нужный контейнер на указанное место. Таможенник или грузчик может разбогатеть на 20 тысяч, если просто вовремя нагнется завязать шнурок и не увидит того, чего ему видеть не следует

Как рассказал в интервью Deutsche Welle один из работников порта, в прошлом связанный с наркоторговлей, марокканцы действуют прямо и просто, но в то же время не оставляют ни шанса на отказ от сотрудничества.

Они не угрожают напрямую. Все делается довольно тонко. Один из них может сказать, что недавно видел твою девушку или что у тебя красивая жена, замечательный сын или мать. Это вроде бы и не угроза, но в безопасности близких после таких слов начинаешь сомневаться, — бывший работник амстердамского порта

Наркотики ввозят в Нидерланды десятками, если не сотнями тонн, при этом каждый килограмм приносит мафии около 50 тысяч евро. Изъятые в 2020 году 20 тонн «товара» — это капля в море, которая вряд ли нанесла существенный урон бюджету бандитов, ворочающих миллиардами евро.

Главный подозреваемый

С 2012 года насилие со стороны марокканской мафии начало расти, уличные убийства в Амстердаме стали обычным делом. Тут-то и всплыло имя главного, как считают в полиции, босса голландской марокканской мафии.

Ридуан Таги родился в 1977 году в Эр-Рифе, в 1980-м переехал с родителями в Вианен. Этот человек долгие годы оставался загадкой для правоохранительных органов. В начале 1990-х Таги вступил в ряды группировки Bad Boys, орудовавшей в Утрехте. В 1992-м его впервые осудили за кражи со взломом и хранение оружия.

После 2000 года правоохранители считали, что бывший малолетний преступник одумался и начал вести честный образ жизни. Он владел гриль-баром в Вианене и никак не привлекал к себе внимание.

Но начиная с 2013-го папка с его делом начала пухнуть как на дрожжах. Посыпались сообщения о причастности Таги к убийствам наркоторговцев, адвокатов и журналистов

Выяснилось, что уроженец Марокко сколотил вокруг себя тайную организацию, которая напрямую сотрудничала с перуанскими наркокартелями, занималась поставками кокаина и устранением неугодных.

В итоге арестовали около 30 человек, но самого Таги взять не удавалось. Наркоделец был крайне осмотрителен, а все истории о его причастности к убийствам носили скорее характер баек, чем достоверных сведений.

В сентябре 2016-го бывший голландский бандит Мартин Кок, завязавший с преступным прошлым и ставший популярным криминальным блогером, опубликовал данные о двух сообщниках Таги, упомянув их полные имена. Спустя три месяца Кока убили.

Далее наемники Таги начали настоящую охоту за его соперниками, в ходе которой погибли среди прочих сын судьи в городе Марракеш и несколько криминальных боссов в разных городах Марокко и Европы.

В 2018-м Таги попал в список самых разыскиваемых преступников планеты. Спустя почти год его задержали в Дубае, где он жил в роскошном отеле по поддельным документам, и экстрадировали в Нидерланды. Тогда-то и выяснилось, что организация Таги контролирует треть всех поставок кокаина в Европу.

Удар в самое сердце

Арест босса не остановил его подельников. 18 сентября 2019-го года был убит главный свидетель обвинения, а 6 июля 2021 двое бандитов расстреляли в центре Амстердама криминального репортера Питера де Вриса, который освещал процесс над Таги.

Это убийство потрясло голландское общество — де Врис был одним из самых влиятельных журналистов страны

2 октября 2021 спецслужбы объявили, что премьер-министр страны Марк Рютте может быть похищен бандитами Таги. После этого политику пришлось срочно пересесть в бронированный автомобиль, хотя прежде он был большим любителем ездить на работу на велосипеде.

О том, что люди Таги интересуются 18-летней принцессой Катариной-Амалией, стало известно 19 сентября. Спецслужбы советовали ей вернуться в родовое поместье и не показывать оттуда носа. Родителей девушки, нидерландского короля Виллема-Александра и его супругу Максиму, известие застало в Лондоне, куда они прибыли на похороны британской королевы Елизаветы II.

14 октября СМИ сообщили, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская вернулась из общежития Амстердамского университета во дворец и не выходит на улицу. Король Виллем-Александр назвал ситуацию с криминалом в стране очень серьезной.

Подпольная империя

Амстердамский адвокат марокканского происхождения Вито Шукрула считает, что сейчас в Амстердаме фактически существуют два правительства, и теневой «кабинет» марокканской мафии в глазах многих представителей бедноты намного легитимнее обитателей Бинненхофа.

Шукрула сам вырос на улицах Амстердама. Перед ним стоял выбор: стать одним из бойцов местной банды или пойти учиться. И выбор этот был совсем не очевидным, потому что возможные заработки в наркобизнесе перекрывают все легальные источники дохода, особенно для молодого марокканца.

До последнего времени мафиози общались при помощи пары мессенджеров, славившихся отличной шифровкой данных. Когда полиции удалось получить доступ к акканутам бандитов, они были шокированы прочитанным. Приказы на устранение неугодных передавались в слабо завуалированной форме, вроде «этот человек устал», чуть ли не раз в два-три дня

Во время облав на вскрытые «офисы» бандитов правоохранители обнаружили арсеналы оружия и склады с системами видеонаблюдения. Нашлись даже пыточные комнаты, где для удобства «работы с клиентами» стояли новенькие стоматологические кресла. Подобные «заведения» могли находиться в паре кварталов от туристических районов Амстердама.

У преступной организации Таги есть и конкуренты. Одних только марокканских банд, орудующих в Европе вообще и Нидерландах в частности, по меньшей мере десяток. Войны между наркокартелями вспыхивают все чаще, что никак не способствует безопасности местных жителей, туристов и репутации страны.

Война с наркотиками не работает

В феврале 2022 года в «самой охраняемой тюрьме» Нидерландов Nieuw Vosseveld, где содержится Ридуан Таги, началась проверка. У спецслужб появилась информация, что бандит подкупил охранников и не только передавал на волю сообщения, но и лично встречался с подручными в стенах учреждения.

Особой уловкой марокканских мафиози уже многие годы является отправка из-за решетки писем с цитатами из Корана. Таким образом бандиты обмениваются информацией, и правоохранительным органам до сих пор не удается подобрать ключ к этому шифру. Каждый раз, когда подобное письмо уходит из стен тюрьмы, полиция объявляет режим повышенной готовности и ожидает новых кровавых расправ.

Сам король преступного мира ведет себя спокойно, затягивает следствие, подавая многочисленные апелляции и жалобы на «нечеловеческие условия содержания».

7 октября мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что кокаин необходимо декриминализовать по всей Европе. По ее мнению, это единственный способ справиться с мафией, в том числе и марокканской, поскольку декриминализация лишит банды доходов.

Давайте взглянем фактам в лицо: война с наркотиками не работает. Изъятие наркотиков не работает. И разрешение на употребление тоже не работает. Надеюсь, мы все согласны, что нужна альтернативная стратегия, — Фемке Халсема мэр Амстердама

А 13 октября 2022 года нидерландская прокуратура назвала убийство Питера де Вриса террористическим актом. Пока не понятно, изменит ли это обстоятельство уровень обвинений против Таги, но, похоже, борьбу с наркобизнесом действительно решили вывести на новую высоту.

Тем временем в Нидерландах транслируется сериал Mocro Maffia, который рассказывает о друзьях-марокканцах, дрейфующих от мелких правонарушений в сторону серьезного криминала под крылом мафии. Фильм выходит с 2018 года и настолько популярен, что переговоры о трансляции пятого сезона ведет Netflix.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”