 

Для российских медиков отменят клятву врача

20.10.2022, 15:33, Разное
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Минздрав готовится к отмене «Клятвы врача России», которую в торжественной обстановке при получении диплома произносят специалисты, окончившие медицинские вузы.

По словам чиновников, тезисы, заимствованные в том числе из древней клятвы Гиппократа, морально устарели и не могут быть реализованы в текущих условиях. Так, замминистра здравоохранения Ирина Синицина считает, что текст клятвы может даже ограничивать эффективность медика.

– Гарантировать исполнение всех этих обещаний не может ни один специалист, включая медиков с двадцатилетним стажем. Базово мы не отказываемся от хороших по своей сути постулатов, но настаивать на их исполнении Минздрав больше не будет, равно как и не будет считать отход от них нарушением профессиональной этики, – пояснила она.

Ведомство планирует разработать обновлённый российский кодекс врача. Оттуда уберут пункты об обязательствах молодых специалистов перед учителями, коллегами и учениками (из-за возможных коррупционных нарушений), принцип непричинения вреда (из-за невозможности его исполнения), обязательство об отказе от интимных связей с пациентами (из-за нарушения принципов Конституции и Семейного кодекса РФ) и обязательство личного совершенствования (из-за устаревшей материально-технической базы медицинских учреждений, а также оттока квалифицированных кадров за границу).

– Ничего страшного не произошло. Наши выпускники и так эту клятву уже пять лет не произносят. Юридически она никакой силы не имела и в прошлом, то есть чиновники от медицины просто фиксируют фактическое положение дел, – рассказал на условиях анонимности ректор одного из медицинских вузов РФ, заслуженный врач-анестезиолог, профессор Валерий Медников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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