Мнение: Синдром эмоционального выгорания

Первоначально термин “синдром выгорания” был введен американским психиатром Фрейденбергом, описавшем в 1974 году специфическое расстройство личности у здоровых людей из-за интенсивного общения в процессе работы с клиентами. Выгорание ощущается как сильная эмоциональная усталость, чувство “выпотрошенности”, “высосанности”, “истощенности”.

С тех пор это понятие стало очень популярным.

Фрейденгберг и его коллеги характеризовали этот синдром как “плату за сочувствие”, многие поздние исследователи описывали причины выгорания как следствие “слишком сильной мотивации в помогающих профессиях” или даже “чрезмерной эмпатии”.

Считалось, что человек выгорает, потому что слишком горит.

Достаточного представления о границах и о том, что можно иметь сильную мотивацию в границах, не было. Многим казалось, что если “в границах”, то это значит “не очень”, а если “гореть”, то никаких границ не будет.

На самом же деле границы определяются не силой сочувствия, а степенью уважения к человеку, степенью понимания, что человек – это субъект и имеет право распоряжаться собой сам.

Как бы сильно вы ни хотели помочь человеку, вы должны осознавать, что он – не ваша собственность, что просто взять его и перенести в безопасное место вы не можете, не имеете право применять насилие, да и ваше мнение о пользе и безопасности – это только ваше мнение, а у человека может быть совсем другой взгляд.

В этом случае у вас будут нормальные границы и ваши действия будут ограничены чужой субъектностью.

Выгорания в этом случае не будет. Как бы вы ни горели.

Следующие исследователи причиной выгорания стали называть идеализм и чрезмерные требования к себе и окружающим (например Маслак).

В этой точке зрения уже больше представления о границах.

Идеализм – признак плохих границ.

Если вы уверены, что все у вас в жизни должно быть идеально, значит вы полагаете, что кто-то вам это должен обеспечить. Вы мните себя пупом земли и видите себя намного более значительным, чем вы есть.

Избавиться от идеализма очень просто. Достаточно увидеть свои реальные ограничения и перестать строить планы, основанные на “все должно быть, как я хочу”, особенно если реализация этих планов зависит не от вас или не только от вас.

Без идеализма не будет выгорания.

Чрезмерные требования к себе и другим – из той же оперы. Другие должны подчиняться вашим требованиям, а собственный мозг и организм не должны иметь никаких ограничений, перед ними можно ставить задачи любой сложности.

Из-за такого неуважения к другим и к себе и происходит выгорание.

Мы с вами давно в курсе, что выгорание – это частный случай фрустрации Штурмана.

Паровоза, который сошел с рельсов на полном ходу. Или паровоза, у которого выгорел котел.

Под короной Победителя Штурман хочет решить чужую проблему, игнорируя и чужие границы и пределы собственных сил.

Только поэтому он оказывается сожран собственной короной, а его энергия – слита в черную дыру.

Следствием эмоционального выгорания, как описано в литературе, часто становится отчужденность и изоляция. Именно так проявляется фрустрация, когда человек решает, что причиной его энергетического истощения стала его излишняя доброта и эмпатия. Если помогатель увидит, что выгорание произошло из-за его Штурмана и короны, он сможет поправить границы и научиться уважать клиента.

Об этом мы и раньше говорили, но вот кое-что новое.

Здесь и здесь я спрашивала, как происходит слив утешителей, почему они теряют энергию.

Особенно велик слив во втором случае, где автор ковром под ногами подруги расстилается.

Никто почти не узнал превращение Штурмана в Лошадь-в-короне.

Помните, что происходит со Штурманом, когда он натыкается на сопротивление?

Он надевает корону Спасателя и старается вылечить Бедняшу, образумить Глупышу и долюбить Волчонка Недолюбленного. Так он становится лошадью-в-короне и возит на себе.

Именно тогда происходит слив всех ресурсов, и физических, и материальных, и эмоциональных.

Именно тогда происходит выгорание.

Пока Штурман пытается наступать на человека сверху, он вызывает жесткое сопротивление, может получить даже физический отпор, но его слив куда меньше, чем когда он пытается влезть снизу.

Как раз в щель под плинтусом и сливаются ресурсы.

Сначала сливается время и физические силы, потом имущество и деньги.

Но кроме слива ресурсов происходит еще слив фигуры.

Фигура в поле в самом прямом смысле деформируется и разрушается, иногда исчезает почти полностью.

Тогда человек вообще плохо понимает, где его Я и зачем это нужно.

Когда вы лебезите перед кем-то, пресмыкаетесь, унижаетесь, вы отказываетесь от себя, особенно если этот человек не дает вам ничего, не делает для вас ничего полезного. Отказываясь о себя в угоду кому-то, вы очень быстро сливаете свою фигуру.

Слив происходит каждый раз когда вы встаете в нижнюю позицию с тем, кто вам бесполезен с точки зрения практического резона.

Практический резон – важный критерий.

Обратите внимание, просить помощь, особенно практическую, нужно из нижней позиции, а вот оказывать помощь – нельзя. Не просто не желательно, а совсем нельзя. Это отказ от себя.

Нижняя позиция – правильная позиция для принимающего блага, но не для дающего блага.

Как только дающий (или пытающийся давать) встает в нижнюю позицию, он сливает свою фигуру и свои ресурсы.

Этот важный полевой закон нужно просто запомнить.

Об этом много лет назад был самый первый пост в этом блоге “Экология помощи”.

Дальше я покажу, как слив из нижней позиции выглядит на практике и к чему ведет.

Но если у вас есть примеры, приводите в комментариях.

Кто проиллюстрирует или опишет механизм этого быстрого слива?