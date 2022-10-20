Мнение: Зомби или упыри?

Продолжается этот позор и подлость – так называемые «удары по жизненно важной инфраструктуре Украины». Видимо, считается, что Россия должна уже целиком измазаться в грязи и нечистотах, потерять любые остатки человеческого облика – чтобы потом легче было списать ее в утиль и отречься от нее с ужасом и отвращением. Невероятная мерзость.

При этом делаются усиленные попытки оправдать такой, с позволения сказать, «метод ведения войны» (при том, что у нас, как все знают, никакой войны нет – Россия ведь ни с кем не воюет). Скажем, публицист Георгий Бовт (уже «прославившийся» своей людоедской позицией во времена «всеобщей вакцинации», когда он в открытую требовал репрессий для тех, кто отказывался колоться) – сейчас на радиостанции «КовидФМ» беснуется почти с прошлогодним энтузиазмом, на этот раз уверяя, что «разрушение инфраструктуры – вполне известный и легитимный метод ведения войн», который «известен с самых ранних времен существования человечества», так что, мол, и говорить нечего, «воюем как умеем».

Ну и ему вторят бесчисленные сонмы блогеров, уютно устроившиеся в лагере «добровольных помощников Минобороны» – да-да, какой разговор, электростанции взрывать – самое милое дело, и американцы тоже так делали (здесь традиционно делается упор на «принуждение к миру» Югославии в 1999 году). Все эти оправдания – беспардонная наглость и издевательство над здравым смыслом, а главное, как уже было сказано – подлость.

Во-первых, безусловно, возмущают сами по себе ссылки на «методы ведения ВОЙНЫ», когда, согласно официальной позиции самой РФ, никакой войны нет. Россия не воюет с Украиной; но тогда почему она уничтожает ее электростанции?

Во-вторых: хотя о реальных целях СВО никто ничего не знает – однако в реляциях официального агитпропа постоянно мелькает глагол «освобождать» и производные от него. Подразумевается, что российская армия в ходе «невойны» кого-то там «освобождает». Вопрос – кого и от чего, если при этом в канун ЗИМЫ эта же армия параллельно «освобождает» население стотысячных городов от пользования электричеством, водопроводом, отоплением, канализацией и общественным транспортом?

Я, кстати, посмотрел, как шли бомбардировки Югославии в 1999 со стороны НАТО. Начать с того, что все они начались в теплое время года (в конце марта) и продолжались до июня (когда, по крайней мере, не было угрозы замерзнуть). И во-вторых – удары по электростанциям были как раз минимальны, в основном самолеты НАТО били по мостам, дорогам, военным объектам и тому, что они считали военными заводами. Это тоже была мерзость, безусловно – и поэтому тем более непонятно: почему вдруг «патриоты России» решили брать с НАТО пример, да еще так творчески – то есть делая то же самое, но откровенно против именно мирного населения, да еще в канун зимы? Почему надо подражать НАТО, но так, чтобы еще и быть подлее в три раза?

Надо называть вещи своими именами: мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы организовать на Украине гуманитарную катастрофу. Вот так, просто и без затей. Поражает баранье молчание в нашей стране. А ведь это – акт ненависти. Причем – ненависти не к государству Украина, не к ее даже руководству – а ненависти к людям, ее населяющим. Ко всем. Откровенное пожелание «всем им сдохнуть» – без воды, без света, без тепла, в собственных экскрементах (канализация – едва ли не самое слабое место в жизнеобеспечивающей инфраструктуре).

Еще раз вопрос – да вы что все, сдурели, что ли? Откуда, с чего такая ненависть? За что? Что вам (нам!) сделали жители Украины??

Еще вопрос. А если бы, допустим, Украина сразу сдалась, российские танки вошли бы во все города, включая Львов и Киев, российские солдаты заняли бы все административные здания, а также все городские коммунальные службы, а также ТЭЦ. Вы отдали бы приказ повернуть рубильники и отрубить в этих городах свет, отопление, воду и всё остальное? Вы бы остановили метро приказом военной комендатуры? И потом смотрели бы с наслаждением, как жители этих городов мерзнут, болеют и умирают (не в силах получить никакой медпомощи в обесточенных больницах)?

Нет? Так почему ж вы сейчас ДЕЛАЕТЕ ТО ЖЕ САМОЕ?

Зачем дебилы всё это делают? Почему они радостно гыгыкают? Непонятно.

Милюков накануне обрушения одной из предыдущих инкарнаций этой страны бессмысленно взывал «Это глупость или измена?» На нынешнем этапе актуальнее, пожалуй, другой вопрос: «Это зомби или упыри?»

И где здесь люди?