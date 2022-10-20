Высокий пучок, две косы и повязка со стразами: десять причесок для вьющихся волос на новогоднюю вечеринку

Готовиться к Новому году надо заранее, поэтому есть смыл поэкспериментировать с укладками. Предлагается несколько оригинальных моделей причесок, которые подойдут счастливым обладательницам вьющихся волос.

Высокий пучок

Соберите волосы в высокий хвостик с фиксацией резинкой или без фиксации. Оберните хвост несколько раз вокруг своей оси. А затем вокруг основания, закрепите при помощи невидимок и шпилек.

Низкий пучок

Можете использовать технику высокого пучка или взять за основу другую инструкцию. Например, собрать волосы в низкий хвост, закрепить резинкой и слегка опустить ее вниз по кудрям. Затем сделать пальцами отверстие над основанием и продеть в него хвостик.

Две косы

Разделите волосы вертикальной прядью на две части и из каждой сплетите по косичке. Можно взять за основу классическое плетение, колосок, рыбий хвост или придумать свой оригинальный вариант (например, чередовать жгут и плетение).

Мальвинка

Разделите волосы на две части при помощи горизонтального пробора. Соберите верхнюю часть и закрепите ее по центру затылочной зоны декоративной заколкой

Повязка со стразами

Эта прическу вы можете сделать практически за минуту, но при этом она будет выглядеть очень привлекательно. Достаточно на чистые волосы надеть оригинальную повязку со стразами, и прическа сразу станет нарядной.

Высокий хвост

Очень привлекательно смотрится высокий хвост, который состоит из гладких волос у корней и вьющегося хвостика. Вам остается только туго собрать волосы на макушке (предварительно нанеся на часть волосы у корней стайлинговое средство) и закрепить хвостик резинкой (отделить прядь и обернуть основание хвоста).

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С невидимками

Для этой прически понадобятся невидимки со стразами или любые другие декоративные заколки. Их вы можете прикрепить с одной стороны или украсить прическу с двух сторон.

С декоративными заколками

Достаточно помыть голову и высушить волосы привычным для вас способом. Затем прикрепите красивую декоративную заколку (например, в виде искусственных цветов) к любой пряди.

С косичкой

Вместо двух косичек вы можете сделать одну, и от этого ваша прическа не станет менее красивой. Соберите волосы и используйте любое из плетений. Косичку можно украсить декоративными заколками.

С ободком

Также очень простая прическа, которая является «сестричкой» укладки с повязкой. Возьмите красивый ободок и наденьте его на свои чистые кудри, ваша прическа сразу станет неотразимой и очень нарядной.