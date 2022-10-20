 

“Мир разваливается”: уход Газманова ударил по его сыну

20.10.2022, 14:55, Разное
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Родион родился, когда прославленный артист был в браке с первой женой Ириной, однако его появление на свет не спасло эти отношения. Сейчас музыкант снова обрел семейное счастье – с дизайнером Мариной Муравьевой, которая смогла найти общий язык с пасынком. Однако наследник Олега Газманова до сих пор с грустью вспоминает время, когда его отец покинул семью.

Тогда Родиону было всего 11-12 лет. “Для ребенка развод родителей – это, когда твой мир разваливается”, – описал он свое состояние после ухода знаменитого папы. Первые эмоции, которые испытал мальчик, – это страх и надежда на то, что родители все же сойдутся. Однако этого так и не произошло. Так глубоко в подсознании у Газманова-младшего затаилась обида.

Более того, молодой человек понимает, что именно эта ситуация стала причиной его страха жениться. Наследник Олега Газманова, как оказалось, мечтает, чтобы его дети жили в целой семье и избежали его участи.

“Ты понимаешь, что мир никогда не будет прежним. Он закончился, и ваша семья перестала существовать. И ты не понимаешь как дальше”, – снова вспомнил свои детские мысли певец.

И это те эмоции, которые, по его словам, он не хотел бы, чтобы его дети однажды испытали. Именно поэтому, начиная новые отношения, молодой музыкант постоянно сомневается в партнерше: тот ли это человек, с которым он готов состариться. Так что, очевидно, что уход Олега Газманова из семьи очень больно ударил по наследнику.


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