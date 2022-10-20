Положение военное. Частично

Путин ввел особые режимы в ряде областей РФ и на присоединенных территорих. Что это значит.

Введение военного положения «на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей» по указу президента № 756 от 19 октября стало возможно после того, как на этих территориях был проведен референдум о присоединении к РФ, и оно было законодательно оформлено ее высшими органами власти. Президент РФ считает, что с этого момента здесь применим Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ.

Основанием для введения военного положения стало «отражение агрессии против РФ» (п. 2 ст. 1 ФКЗ-1).

Один из пунктов статьи 7 этого закона запрещает проводить на территориях, где объявлено военное положение, выборы и референдумы, однако власти в РФ исходят из того, что референдумы были проведены до объявления военного положения.

На практике с момента присоединения изменилась лишь линия соприкосновения вооруженных сил, а командование операции до сих пор как-то обходилось без специальных мер, предусмотренных ФКЗ-1. Исходя из этого, можно предположить, что непосредственной причиной издания указа № 756 могла стать необходимость, скажем так, не совсем добровольной эвакуации жителей с присоединенных территорий, о которой российское руководство Херсонской области заговорило накануне.

Кроме эвакуации, на территории, где введено военное положение, могут применяться и иные меры принуждения: связанные с охраной порядка, передвижением граждан, их мобилизацией, изъятием имущества в военных целях, ограничениями гражданских свобод и другие, перечисленные в ст. 7 ФКЗ-1, — но они не содержат ничего принципиально нового по сравнению с тем режимом, который и так был установлен здесь назначенной РФ администрацией де-факто.

Сразу же вслед за указом № 756 президент подписал и указ № 757, касающийся специальных режимов на других территориях РФ (такое его право вытекает из ст. 8 ФКЗ-1). На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя вводится «режим (средний уровень реагирования)», на территориях остальных субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального и Южного федерального округов, — «режим (уровень повышенной готовности)», а на остальных территориях РФ — «режим (уровень базовой готовности)».

Все эти «режимы» позволяют руководству регионов в разной степени усиливать охрану порядка и ограничивать права граждан, в том числе в экономической сфере.

Пункт 3-в указа № 757 предусматривает в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе возможность «временного отселения жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений». Очевидно, что это правило будет тем более распространяться на эвакуируемых с территорий присоединенных субъектов РФ, и этот пункт указа станет обоснованием значительных дополнительных ассигнований из бюджета РФ в порядке, который, вероятно, будет установлен правительством.

Указ также предусматривает создание во всех субъектах РФ «оперативных штабов», куда наряду с их высшими должностными лицами будут включаться «представители МО, руководители территориальных органов МВД, МЧС, ФСБ и Нацгвардии». Решения таких штабов, оформляемые как распоряжения губернаторов субъектов РФ, станут «обязательными для исполнения органами исполнительной власти… органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти… иными органами, в том числе коллегиальными, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта РФ».

Последние из перечисленных пунктов (7 и 8) указа № 757 могут означать передачу на уровень губернаторов значительных и, по сути, чрезвычайных полномочий, а вместе с ними и политической ответственности за возможный — и скорее всего неизбежный при таких обстоятельствах — произвол.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

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