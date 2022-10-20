Не самая здоровая атмосфера для семьи — Fox News о причинах, побудивших кинозвёзд покинуть Голливуд

Марк Уолбер, Джулия Робертс, Мэтью Макконахи, Николь Кидман, Джо Джонас и Софи Тёрнер — лишь немногие из тех, кто решил переехать и перевезти свою семью из Голливуда, передаёт Fox News. По словам психолога Кармен Харры, Голливуд — отличное место с точки зрения возможностей, но совсем не подходящее для поддержания здоровой атмосферы в семье.



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Всё больше американских знаменитостей переезжают из Голливуда, так как решают, что воспитание детей там не соответствует их интересам, сообщает Fox News.

Последним, кто пополнил ряды покинувших Лос-Анджелес знаменитостей, стал актёр Марк Уолберг. На прошлой неделе актёр рассказал, что он и его семья переехали в Неваду в поисках «лучшей жизни».

По его словам, много лет назад он переехал в Калифорнию, чтобы иметь возможность заниматься актёрским мастерством, но за время, что прожил там, снялся всего в паре фильмов. Для того чтобы дать детям «лучшую жизнь» и позволить «следовать их мечтам» — его дочь занимается конным спортом, средний сын играет в баскетбол, а младший увлекается игрой в гольф, — Уолберг принял решение покинуть Калифорнию. «В этом для нас было гораздо больше смысла», — признался актёр.

Как отмечает телеканал, хотя многие связывали свой переезд с пандемией коронавируса, знаменитости и до COVID-19 нередко покидали Голливуд вместе с семьями. Психолог Кармен Харра считает, что таким образом они пытаются создать наиболее благоприятные условия для своих детей. «Некоторые знаменитости решили переехать из Голливуда, чтобы воспитывать своих детей, так как они хотят создать для них более здоровую среду», — заявила Харра.

По словам психолога, Голливуд — отличное место с точки зрения возможностей, особенно для творческих людей, например художников и актёров, но совсем не подходящее место для поддержания здоровой атмосферы в семье. Харра полагает, что Голливуд оказывает большое давление на детей: они могут «вырасти слишком быстро» из-за быстрого темпа жизни или могут начать вести нездоровый образ жизни.

«Голливуд — гламурный, но он также поверхностен, тщеславен и полон соблазнов — не идеальная среда для процветания дружной и полной семьи. Многие знаменитости осознали это и решили покинуть город ради благополучия своей семьи», — убеждена эксперт.

По словам ведущей программы Reality of Love на канале BSpoke TV Николь Мур, ещё одним фактором, подталкивающим знаменитостей к переезду, является постоянное внимание папарацци и отсутствие приватности в Голливуде.

«Брак может быть огромным стрессом, поэтому такие вещи, как папарацци или поклонники, подбегающие с просьбой об автографе, когда пара ужинает, могут очень сильно повлиять на отношения, — отмечает Мур. — Каким бы гламурным ни был Голливуд, для большинства звёзд это также очень стрессовая среда».

Задолго до того, как о своём решении покинуть Голливуд рассказал Уолберг, из Калифорнии уехала актриса Джулия Робертс. Робертс и её муж Дэниел Модер воспитывают троих детей на просторном ранчо в Таосе, Нью-Мексико.

Актриса рассказывала, что изначально приобрела ранчо в 1990-х годах, чтобы использовать его в качестве второго дома. Однако переехала туда около 17 лет назад, вскоре после рождения близнецов, чтобы воспитывать детей вдали от внимания общественности. По признанию Робертс, там, вдали от шоу-бизнеса, она чувствует себя «как дома».

В интервью в 2018 году Робертс сказала, что сомневается в том, что её дети «когда-либо будут иметь истинное представление» о том, насколько она знаменита.

«Когда они стали это понимать, они спросили что-то вроде: «Ты знаменита?» И я ответила: «Мне кажется, многие люди, вероятно, видели фильм, в котором я снималась, или знают, кто я такая». Прошёл час, и они спрашивают: «А ты более знаменита, чем Тейлор Свифт?» — рассказала Робертс.

В 2012 году уроженец Техаса актёр Мэтью Макконахи объявил, что он и его жена Камила Алвес переезжают обратно в его родной штат. С тех пор пара и трое их детей живут в Остине. В апреле этого года Алвес объяснила, что переезд из Голливуда стал отражением их «убеждений», особенно тех, с которыми она выросла: «например, ходить в церковь каждое воскресенье, говорить «да, мэм» или «нет, сэр».

Алвес, которая переехала из родной Бразилии в США для продолжения своей модельной карьеры, рассказала, что они с мужем даже не понимали, как постоянное внимание со стороны папарацци влияет на их жизнь, пока не переехали в Техас.

Актриса Николь Кидман и её супруг кантри-певец Кит Урбан решили купить дом в Нэшвилле, штат Теннесси, в 2007 году, через год после того, как они поженились на её родине, в Австралии. Сам Урбан, уроженец Новой Зеландии, переехал в Нэшвилл из Австралии ещё в 1992 году. Хотя у пары есть дом в Лос-Анджелесе, они решили растить двоих детей именно в Нэшвилле, который считается столицей кантри-музыки.

«Мне просто повезло, что я влюбилась в парня, который жил в Нэшвилле, потому что мне было суждено уехать туда. Я очень, очень счастлива жить там», — позже рассказывала Кидман.

В 2021 году певец Джо Джонас и актриса Софи Тёрнер продали свой особняк в Энсино, Калифорния, и переехали в Майами, штат Флорида. У пары подрастают две дочери, и они очень «оберегают жизнь, которую построили».

Тем не менее Тёрнер надеется в конце концов вернуться на родину в Англию, так как хочет, чтобы её дети получили те «образование и школьную жизнь», которые «так повезло» получить ей. «Я так скучаю по Англии. По людям, по отношению к жизни, по всему. Я потихоньку тяну своего мужа обратно», — приводит Fox News слова актрисы.