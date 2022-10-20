 

Европа может снова попасть в газовую ловушку России

20.10.2022, 14:50, Разное
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Европа наращивает закупки российского СПГ, чтобы восполнить дефицит, вызванный существенным ограничением объёмов, пересылаемых через трубопроводы. Как пишет Interia, РФ занимает четвёртое место по экспорту сжиженного газа в Европу, и эксперты предупреждают, что континент может снова попасть в ловушку, предоставив Москве инструмент для политического шантажа.


AP

Европа наращивает закупки российского СПГ, чтобы восполнить дефицит, вызванный существенным ограничением объёмов, пересылаемых через трубопроводы «Газпрома». Как пишет Interia, эксперты предупреждают, что Европа может снова попасть в ловушку, предоставив РФ инструмент для политического шантажа.

Как продолжает польское издание, с начала российской спецоперации на Украине большое внимание уделялось зависимости Европы от российского газа, доставляемого на Запад по трубопроводам, однако меньше говорили о закупках сжиженного газа. Тем временем РФ является четвёртым экспортером СПГ: в 2021 году она поставила по морю 40 миллиардов кубометров этого сырья. В 2022 году около 78% СПГ из РФ доставлено в страны, которые ввели против Москвы всевозможные санкции.

Исследователи из Колумбийского университета предупреждают, что дальнейшая зависимость Европы от поставок СПГ из РФ означает риск использования энергоснабжения в качестве инструмента политического шантажа. Анн-Софи Корбо и Диего Ривера Ривота из Колумбийского университета подчёркивают, что после начала спецоперации на Украине только Литва и Великобритания прекратили импорт СПГ из России. По ту сторону полюса находится Франция, которая увеличила закупки сжиженного газа из РФ до 5 миллиардов кубометров. В меньших количествах импорт СПГ также увеличили Испания, Бельгия и Нидерланды.

За пределами Европы большие объёмы поставок РФ направляет в Северо-Восточную Азию. Потребителями сырья являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань. Все эти государства имеют долгосрочные контракты с российскими поставщиками СПГ. За первые восемь месяцев этого года Китай увеличил импорт СПГ из РФ на 13 %, а Тайвань — на 4%. С другой стороны, закупки в Южной Корее сократились на 16%.


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