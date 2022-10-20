 

Видео дня: Шакира выпустила клип о несчастной любви после расставания с Жераром Пике

20.10.2022, 14:35, Разное
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После расставания с супругом Жераром Пике эти летом Шакира, похоже, окончательно вернулась в музыку. Сегодня певица представила символичный клип на новую песню “Monotonía”, записанную совместно с рэпером Ozuna. В трейлере видео мы уже видели, как мужчина в классических туфлях, шагая по оживленной улице, наступает на бьющееся человеческое сердце. Теперь стало ясно, что по сюжету это сердце самой певицы.

Судя по всему, как и подозревали поклонники, новым клипом Шакира сделала оммаж своим отношениям с Пике. Действие открывает сцена в супермаркете, по которому Шакира слоняется в поисках чипсов. На пути она встречает мужчину, который ранит ее из пушки, оставляя в груди гигантскую дыру. Певица подбирает свое сердце и выходит на улицу, чтобы отнести его в воображаемый банк на хранение. Собственно, роль хранителя исполняет рэпер Ozuna.

Если видео не воспроизводится, вы можете посмотреть его у нас в Telegram-канале.

Напомним, о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. Стоит отметить, что помимо бракоразводного процесса (а на деле только определения места жительства детей, поскольку экс-влюбленные не были женаты официально) певица проходит судебные тяжбы относительно неуплаты налогов. Впрочем, как мы видим, неурядицы на личном и деловом фронте не мешают Шакире сочинять и выпускать новые песни.


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