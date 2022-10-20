 

Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину – детали инцидента

20.10.2022, 14:35, Разное
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Заслуженная артистка РФ Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевка на улице Садовой. По информации источника в правоохранительных органах, актриса в момент аварии находилась за рулем автомобиля Audi. Она сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда. Погибшей оказалась 31-летняя мать двоих детей Олеся Соколова (по другим данным, Борисенко).

ДТП произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова, находясь за рулем автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей. По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога, – говорится в сообщении.

Другие СМИ со ссылкой на свои источники уверяют, что погибшая была в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Анна Большова – актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ, а также почетный деятель искусств Москвы. На ее счету роли в фильмах “Егерь”, сериалах “Жаркий лед”, “С новым счастьем!”, “Ермоловы”. Служит в театре “Ленком”.


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