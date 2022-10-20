Скандалы: Мимо кассы

Как спецоперация помешала российским миллиардерам из 1XBet закрепиться на Украине

Навязчивую рекламу букмекера 1XBet видел, наверное, каждый. В некоторые годы компания закупала больше рекламы, чем «Кока-кола». 1XBet давно вышла на международную арену с оборотом до $2 млрд в год. Букмекер действует от лица множества юридически не связанных между собой беттинговых компаний, имеющих сложную разветвлённую архитектуру, позволяющую получать прибыль как легально, так и нелегально. Это позволило 1XBet стать крупнейшим букмекером Европы.

По всему миру 1XBet продвигает порнохаб-казино, соблазняя игроков топлес-крупье, принимает ставки на детский спорт и петушиные бои, а также активно покупает рекламу на пиратских веб-сайтах. За это её деятельность запрещена во многих странах, что не мешает букмекеру зарабатывать миллиарды нелегально.

Из грязи в князи

История 1XBet началась в небольшой брянской квартире, где воспитываемый бабушкой сирота Рома Семиохин мечтал о красивой жизни. Целеустремлённый юноша подрабатывал грузчиком на брянском рынке, параллельно учась разрабатывать компьютерные программы в местном университете. Свою карьеру букмекера Семиохин начал в 2007-м с покупки беттинговой франшизы «Фонбет», чьё программное обеспечение он присвоил и позаимствовал для 1XBet.

В бизнесе Семиохину, которому исполнилось в этом году 45, помогли 38-летний Дмитрий Казорин и 42-летний Сергей Каршков, который какое-то время работал оперативником. Последний помог с программным обеспечением, он же нашёл крышу среди силовиков. Это привело приятелей к успеху: к 2012 году под их началом было уже 350 пунктов приёма ставок, после чего они решили перерегистрировать пункты «Фонбета» уже под своим брендом — 1XBet. В карманы потекли миллиарды рублей, которые букмекеры вкладывали в российские активы.

В России они давно не живут, но 1XBet исправно работает через ООО «Букмекер паб», которое досталось Семиохину от первого владельца ещё в 2013 году вместе с лицензией. На его базе возникла БК «1XСтавка» — легальный клон 1XBet в России.

Ставка на Украину

Брянские бизнесмены понимали, что рано или поздно привлекут внимание силовиков, поэтому заранее подготовили себе запасной аэродром. В 2015 году Каршков и его жена Наталья подали прошение о натурализации на Кипре. А в 2016 году «золотые паспорта» Кипра купили Семиохин и Казорин. Приятели организовали на острове штаб-квартиру компании. Сегодня там возводится 22-этажное здание, где работают около пятисот сотрудников, преимущественно из Брянска, Воронежа, других городов средней полосы, а также Украины, где букмекер развил не менее бурную деятельность, чем в России.

В 2015 году 1xBet зарабатывала на Украине нелегально через кипрскую компанию Navasard Limited, получая прибыль за счёт так называемого мискодинга (установкой банком-эквайером ММС-кода торговца, что не соответствует виду его деятельности). К примеру, платежи игроков в «Приватбанке» на счёт сайта отражались как услуги ЖКХ.

Сама Украина, где пиратство приобрело общенациональный масштаб, идеально подходит для серых схем компании, поэтому Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство. Если кипрское гражданство ими и не скрывалось, то о паспортах соседней страны бизнесмены решили умолчать. В том числе и потому, что миграционное законодательство Украины признаёт двойное гражданство противозаконным и неприемлемым.

Согласно информации украинских баз, приятели были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу — Бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Известны и номера их документов: Семиохин — паспорт: СТ498778 и ДРФО (ИНН): 2816422350, Казорин — паспорт: СТ505346 и ДРФО: 3099122732.

Семиохин и Казорин даже голосовали на президентских выборах 2019 года на Украине. По закону, чтобы получить возможность голосовать на Украине, нужно прожить в стране как минимум пять лет, поэтому получить гражданство они могли ещё в 2014 году. Тогда же появилась 1XBet, сайт которой с подачи ФНС в России практически сразу же начали блокировать вместе со всеми зеркалами.

Идея создать плацдарм на Украине исходила от Каршкова, который сам родился под Киевом в селе Софийская Борщаговка в Бучанском районе. Интересно, что сам Каршков украинский паспорт не получал. Бывший полицейский купил дом в Англии, где впоследствии учредил компанию Insystem Solutions LTD.

В это время 1XBet как раз активно привлекала игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию, несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности. Принятие украинского гражданства рассматривалось брянскими букмекерами как часть стратегии по выходу на западный рынок.

Покорить его, правда, так и не удалось: сначала британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission отозвал лицензию 1XBet на ведение деятельности в Британии. А сотрудничающие с букмекером футбольные клубы «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получили официальное предупреждение о многомиллионных штрафах в случае, если они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. А в США на 1XBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association, обвинившие бренд в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

Афера на миллиард

По данным источника Лайфа, потерпев неудачу в Англии и США и некоторых других странах, 1XBet предложила украинским властям принимать ставки от нерезидентов, введя для такой деятельности льготное налогообложение. За это Семиохин был готов платить в бюджет Украины 3% от оборота и закупать облигации внутреннего государственного займа Украины на 20% от прибыли. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet смогла бы отмывать деньги от операций, проведённых за пределами Украины, в том числе и в России. И эта идея пришлась ко двору.

В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в России в международный розыск по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете (ст.171.2 УК РФ), а часть их российского имущества на 1,5 млрд была арестована по решению суда. По данным следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры без лицензии и заработали на этом 63 млрд рублей.

Украина в то время решила легализовать игровой бизнес. В 2020 году Верховная рада приняла соответствующий закон, регулирующий организацию и проведение азартных игр. Лоббированием этого закона активно занимался председатель фракции «Слуга народа», сподвижник президента Владимира Зеленского, айтишник Давид Арахамия. Он также мог помогать 1XBet выходить на рынок США, где у него была своя компания.

Для обеспечения нового закона была создана специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), где в интересах 1XBet работал первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета Борис Баум.

После легализации рынка на Украине, с 2021 года, 1xBet работает через юрлицо ООО «Твоя беттинговая компания», которая формально принадлежит Цыбину Сергею Петровичу. В 2018 году Цыбин также являлся руководителем ООО «МЕ-ЭСТЕЙТ», директором которой в течение 2018–2020 годов был соучредитель компании TECHIIA Юрий Лазебников.

Структура холдинга TECHIIA – WePlay Esports – технический оператор 1xBet по трансляции и приёму ставок. Однако — в лучших традициях букмекера — юридически они никак не связаны.

Сотрудник Минобороны Украины Дарья Астафьева призналась, что соучредители TECHIIA Крот и Лазебников выделили $60 млн на ВСУ — один из самых крупных донатов от бизнеса. Украинские СМИ считают, что так букмекеры пытаются задобрить власти страны, чтобы легализоваться. Кроме того, они выделили деньги от 1xBet на нужды Красного Креста.

Как спецоперация спутала все карты

Согласно данным OpendataUA, 2 февраля 2022 году украинские паспорта Семиохина и Казорина были аннулированы.

Уже после начала СВО — 5 марта 2022 года — в России появился список недружественных стран, куда вошёл Кипр. Отечественные бизнесмены начали активно перерегистрировать бизнес. Так, основной оператор 1XBet — ООО «Букмекер паб» (выручка в 2021 году — 17,5 млрд) ушёл под головную компанию АО «Конструктор» — небольшую саратовскую фирму с отрицательной доходностью, которую возглавляет номинал Екатерина Семёнова.

А уже 30 марта КРАИЛ распорядился выдать лицензию ТОВ «Твоя беттинговая компания». Главным лоббистом и бенефициаром привода на украинский рынок российского оператора считают Давида Арахамию, который имеет влияние на КРАИЛ.

Получение российским букмекером лицензии вызвало на Украине эффект разорвавшейся бомбы. 6 сентября КРАИЛ приняла решение об аннулировании у ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК) всех лицензий, хотя фирма успела внести в бюджет более 140 млн гривен и планировала до конца 2022 года уплатить ещё 90 млн. Борису Бауму пришлось спешно бежать с Украины перед угрозой уголовного преследования.

Сейчас ТБК активно пытается вернуть лицензию через суд, чтобы 1XBet легализовалась на Украине.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”