Макияж «Перевернутый кошачий глаз» – хит сезона, который идеально подходит для встречи года Тигра

Хитом нынешнего года стал макияж под названием «перевернутый кошачий глаз». Он стал настолько популярным, что сохранилась тенденция на перспективу. А поскольку следующий год будет находиться под покровительством кролика, семейство кошачьих продолжает главенствовать. О том какова концепция макияжа, кому подойдет и как его правильно наносить, пойдет речь в данной статье.

Концепция

«Перевернутый кошачий глаз» – это перевернутая версия классического кошачьего глаза. Вместо наведенной на верхнюю линию ресниц стрелки такую же самую стрелу необходимо нарисовать по нижней линии ресниц. По сути, ничего нового в этом макияже нет, поскольку им давно пользуются представительницы прекрасного пола Ближнего Востока. Они предпочитают эту технику потому, что их лицо наполовину закрывает хиджаб, поэтому необходимо сделать глаза более выразительными. Именно при помощи данного акцента на нижнее веко создается эффект глубины и выразительности.

Кому подойдет

Такой тип макияжа универсален, поэтому подойдет практически любой женщине. Однако он будет лучше смотреться на обладательницах круглых глаз, поскольку визуально глаза с перевернутыми стрелками смотрятся более узкими. Если же у вас овальная и суженная форма, в этом также нет ничего страшного. Постарайтесь нанести стрелку чуть ниже линии ресниц или хорошо ее растушуйте по ширине.

Избегайте внутренних стрелок, проведенных непосредственно по линии нижнего века, в остальном используйте ту же технику. Цвет глаз не имеет значения, как и цвет волос и тон кожи, главное заключается в том, чтобы выбрать правильные оттенки косметики, которые будут гармонично сочетаться, как с особенностями внешности, так и с нарядом.

Как наносить

В первую очередь нанесите тени на верхнее веко, после чего теми же тенями проведите по линии нижних ресниц. Нанесите подводку на ватерлинию и нарисуйте стрелку так, чтобы она шла по направлению к внутренним уголкам глаз. Далее следует взять кисть и растушевать края стрелки, чтобы получился эффект дымчатых глаз.

Длина стрелки выбирается произвольно, это зависит от вашего вкуса. Нужно следить за тем, чтобы стрела была сплошной и придерживалась ватерлинии. После этого необходимо нанести немного туши на верхние и нижние ресницы. Если планируете сохранить макияж в течение всего дня, используйте водостойкую косметику.

Вы можете сделать более оригинальный вариант макияжа «перевернутый кошачий глаз», использовав не одни, а несколько оттенков теней. Не обязательно останавливать свой выбор на одном перевернутом варианте, можете совместить его с классической техникой, то есть, провести стрелку, как внизу, так и сверху. Не бойтесь экспериментировать, поскольку в этом случае ваш макияж будет поистине уникальным и единственном в своем выполнении.

Вместо заключения

Макияж наносится довольно легко, и с большей степенью вероятности у вас не будет с этим проблем. После нескольких проб у вас появится бесценный опыт, который поможет вам сделать все качественно и потратить минимум времени. Тренируйтесь и у вас все получится.