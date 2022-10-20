Стрижка Wedge идеально подходит для женщин 70+: 10 примеров с фото

Клинообразная стрижка Wedge (боб) является очень стильной и привлекательной. Ее преимуществом является то, что она идеально подходит не только для молодых девушек, но и для представительниц прекрасного пола зрелого возраста (кому за семьдесят), поскольку является очень стильной и однозначно омолаживающей. Рассмотрим несколько эффектных причесок.

Боб для густых волос

Отличная прическа, которая помогает упорядочить и придать правильную форму густым волосам. Седина в данной стрижке смотрится очень стильно.

С перьями и тонкой челкой

Обладательницам тонких волос рекомендуется остановить свой выбор на этом варианте. Прическа визуально смотрится более объемной благодаря оригинальной технике.

Без челки

Если вы являетесь обладательницей волос средней длины, есть смысл обратить внимание на очень эффектную прическу без челки. Ее отличительной чертой помимо остальных преимуществ является практичность, поскольку на укладку вы потратите минимум времени.

Округлой формы

Очень привлекательно смотрится не только боб с удлинением, но и стрижка, имеющая более округлую форму. Такой вариант подойдет обладательницам утонченной формы лица.

Аккуратная прическа для седых волос

Если ваши волосы не отличаются большим объемом, а вы не планируете окрашивать седину, эта прическа для вас (на главном фото). Оригинальная техника стрижки поможет волосам смотреться аккуратно, объем будет визуально увеличен.

Текстурированная

Очень стильная прическа, которая великолепно смотрится и является очень практичной. Оригинальная техника помогает каждой пряди занять свое место даже без длительной укладки.

С прореживанием волос на объемных участках

Данная стрижка также будет гармонично смотреться на густых волосах. Благодаря оригинальной технике создается правильная аккуратная форма.

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На прямых волосах

Отличный выбор для обладательниц прямых волос. Боб является той стрижкой, которая в данном случае смотрится просто великолепно. Вы можете выбрать ровный срез или удлинение, это не испортит эстетики, а только придаст прическе шарма и уникальности.

На тонких волосах

Если у вас тонкие волосы, причин для грусти нет и быть не может, поскольку существует эта замечательная стрижка. Она визуально сделает прическу пышнее, пряди лягут на свои места, а вы будете выглядеть намного моложе.

Кудрявая

Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся от природы волос, обратите внимание на эту стрижку. Она смотрится очень эффектно, стильно и привлекательно, к тому же заметно молодит.