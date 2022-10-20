Adadis возвращается в Россию

Компания Adadis возвращается на рынок России.

Вопреки всем санкциям и запретам крупный производитель спортивной обуви и одежды не только возвращает свой товар на прилавки российских магазинов, но готовится разместить в РФ свои новые заводы.

Ушедший с постсоветского рынка ещё в 1990-е годы знаменитый китайский бренд Adadis намерен уже с января возобновить поставки в Россию и Беларусь. Ведутся переговоры об открытии его дочерних предприятий в Сибири и Подмосковье, а также на Кавказе.

– Во-первых, мы переносим наши заводы ближе к основному перспективному потребителю. Во-вторых, наша стратегическая задача – не только вернуть рынок, но и максимально расширить его, – говорят в пресс-службе фирмы. – Этого можно добиться, сократив издержки до минимума. Россия сейчас является единственной страна в мире, которая может в избытке предложить недорогую, но при этом высококвалифицированную и дисциплинированную рабочую силу. Мы экономим до половины затрат только на разнице в зарплатах с китайскими рабочими. А российское либеральное трудовое законодательство и гибкая судебная система делают нас недосягаемыми для любых конкурентов из-за рубежа. Такой шанс упускать нельзя.

Ожидается, что первые партии товара с брендом Adadis, сделанные в России, появятся в магазинах уже весной 2023 года.

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