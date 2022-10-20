 

Adadis возвращается в Россию

20.10.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Adadis возвращается на рынок России.

Вопреки всем санкциям и запретам крупный производитель спортивной обуви и одежды не только возвращает свой товар на прилавки российских магазинов, но готовится разместить в РФ свои новые заводы.

Ушедший с постсоветского рынка ещё в 1990-е годы знаменитый китайский бренд Adadis намерен уже с января возобновить поставки в Россию и Беларусь. Ведутся переговоры об открытии его дочерних предприятий в Сибири и Подмосковье, а также на Кавказе.

– Во-первых, мы переносим наши заводы ближе к основному перспективному потребителю. Во-вторых, наша стратегическая задача – не только вернуть рынок, но и максимально расширить его, – говорят в пресс-службе фирмы. – Этого можно добиться, сократив издержки до минимума. Россия сейчас является единственной страна в мире, которая может в избытке предложить недорогую, но при этом высококвалифицированную и дисциплинированную рабочую силу. Мы экономим до половины затрат только на разнице в зарплатах с китайскими рабочими. А российское либеральное трудовое законодательство и гибкая судебная система делают нас недосягаемыми для любых конкурентов из-за рубежа. Такой шанс упускать нельзя.

Ожидается, что первые партии товара с брендом Adadis, сделанные в России, появятся в магазинах уже весной 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.21 / Шегги и другие лучшие стрижки на осень и зиму (выбор ведущих стилистов)

17.06.22 / Мнение: Британия выдаст Ассанжа на расправу в США

12.01.22 / Скандалы: Ольга Гончарова променяла ЦБ на криптобиржу

18.09.21 / Скандалы: Онкоцентр в Калининграде: история «Капсулы времени» от Антона Алиханова

03.07.21 / Слишком требовательный партнер всегда ставит под сомнения сильные стороны пассии и не только (распознаем диктатора)

29.12.21 / Парковкой заклейменные

06.07.22 / Европа столкнулась с массовой отменой авиарейсов из-за забастовок и нехватки персонала

11.10.22 / Линда Евангелиста опубликовала фото сына от Франсуа-Анри Пино и поздравила его с 16-летием

07.10.22 / Пикси кефаль — смелая и стильная стрижка для тех, кто любит покороче: несколько идей

02.01.22 / Эксперты перечислили побочные эффекты аспирина, выявляющиеся в туалете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика