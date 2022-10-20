На бывшего генсека НАТО завели дело о финансовых преступлениях

Бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен попал под следствие в Латвии, пишет Nya Dagbladet. Его обвиняют в том, что его «крайне безответственные» решения привели к банкротству латвийского PNB Banka. Сам Фог Расмуссен виновным себя не считает и говорит, что «разберётся с обвинениями».



AP

Бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в настоящее время находится под следствием по делу о финансовых преступлениях. Подозрения касаются его причастности к банкротству латвийского банка BNP Banka, где якобы без залога были одобрены миллиардные сделки, пишет издание Nya Dagbladet.

Бывший руководитель НАТО занимал должность вице-председателя независимого совета банка и, по словам антикризисного управляющего, действовал крайне безответственно. Среди прочего ему вменяется одобрение очень крупных сделок, несмотря на отсутствие обеспечения. В конечном итоге такие действия привели к убытку в размере 1,5 миллиардов крон, а также банкротству PNB Banka в 2019 году, пишет Nya Dagbladet.

Фог Расмуссен и ещё несколько человек из руководства банка сейчас находятся под следствием по обвинению в финансовых преступлениях в связи с банкротством, но латвийская полиция молчит о роли бывшего главы НАТО и лишь подтверждает, что расследование находится в текущей фазе.

«Активное расследование всё ещё продолжается, и любые комментарии, в том числе о причастных к делу людях, могут помешать следствию на данный момент», — заявила представитель латвийской полиции Симона Гравите датской газете Børsen.

В свою очередь, Фог Расмуссен утверждает, что «разберётся с обвинениями» после начала судебного разбирательства и что латвийские власти не могут винить его или других членов независимой управленческой команды в банкротстве банка, отмечает Nya Dagbladet.