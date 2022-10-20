Владимир Кристовский с женой, Ирина Безрукова и Варвара Феофанова на премьере сериала “Право на свободу”

19 октября в московском кинотеатре “Художественный” прошла премьера первых двух серий драматического сериала “Право на свободу”. Сериал представили генеральный продюсер Андрей Феофанов, режиссер Артем Дубра и актеры сериала: Кирилл Кяро, Илья Малаков, Варвара Феофанова, Олег Чугунов и Валерия Куликова. Гостями премьеры стали: Алика Смехова, Елена Борщева, Алена Бабенко, Владимир Крестовский (Uma2rman), Маша Цигаль, Ангелина Стречина, Светлана Камынина, Ирина Безрукова, Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина, Кузьма Сапрыкин и другие.

Алена Бабенко Олег Чугунов и Кирилл Кяро Владимир Кристовский с женой

“Право на свободу” – это актуальный сериал, основанный на реальных событиях. Его авторы изучили пугающий мир современного рабства – от незаконных рехабов до попрошайнической мафии – и рассказали о том, как потерянные, задавленные обстоятельствами люди попадают в организации, которые цинично наживаются за счет их страданий. Однако, гости показа отметили, что в сериале есть линия, которая ведет зрителей к свету: это история волонтеров, помогающих попавшим в жуткие условия людям обрести свободу. Эти волонтеры – люди с разным бэкграундом, у каждого из них свои причины, которые подтолкнули их на путь бескорыстной помощи ближним и вдохновили маленькими шагами менять мир к лучшему.

Цифровая премьера сериала состоялась сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.

Ирина Безрукова Кузьма Сапрыкин Светлана Камынина Алика Смехова Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина Ирина Чериченко Маша Цигаль Артем Дубра и Варвара Феофанова Илья Малаков и Ангелина Стречина