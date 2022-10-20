Лану Дель Рей ограбили – певица лишилась демо-записи нового альбома и рукописи книги

У 37-летней Ланы Дель Рей серьезные неприятности. Накануне певицу обокрали — об этом она сообщила подписчикам. Злоумышленники вскрыли ее автомобиль и забрали самое дорогое — помимо денег, техники и кредитных карт они похитили демо-запись грядущего альбома, а также 200-страничную рукопись книги. Лана отметила, что смогла удаленно стереть содержимое своего ноутбука. Однако копий книги у нее нет, и теперь, если грабителей не найдут, певице придется начинать работу с нуля.

Кроме того, преступники успели слить в сеть и новую музыку, в том числе, совместный трек певицы с другой поп-звездой, Тейлор Свифт — он должен был выйти в грядущую пятницу. Под угрозой слива остаются и другие песни с будущего студийного альбома, многие из которых еще не закончены.

Пожалуйста, не слушайте мою музыку, если вы ее где-то услышите, потому что она еще не выпущена, – певица умоляет фанатов не слушать новую песню несмотря на невероятный соблазн.

Лана Дель Рей и Тейлор Свифт с продюсером Джеком Антоноффым

Отметим, это далеко не первый раз, когда музыку Ланы сливают в сеть до официального релиза. В 2014 году она сравнивала воровство интеллектуальной собственности со вторжением в личную жизнь.

Я работала над новым материалом, пока на прошлой неделе не произошла утечка информации о моей пластинке, и в мою жизнь словно окончательно вторглись, – говорила она тогда в интервью Radio.com. – Я по-настоящему обескуражена. И действительно не знаю, что еще теперь записать на пластинку.

Напомним, что в июле этого года Лана Дель Рей намекнула на новый роман. Тогда они вместе с певцом и музыкантом Джеком Донохью опубликовали совместный снимок, чем вызвали слухи о романтической связи. Это не первый раз, когда Лана появляется в аккаунте музыканта: например, в феврале он поделился редким видео с гонок на грузовиках, а в мае певицу заметили на фото с его дня рождения. Впрочем, никаких подтверждений отношений от обоих пока не последовало.

Последний альбом — “Chemtrails Over the Country Club” — певица выпустила весной прошлого года. Об этой пластинке и других альбомах, которые помогут расслабиться, мы писали в этом материале.