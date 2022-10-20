 

Глава Минцифры Шадаев: Мы вынужденно приостанавливаем программу wi-fi в школах

20.10.2022, 12:40, Новости дня
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Минцифры РФ вынуждено приостанавливает подключение школ к wi-fi, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Как сообщил Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике, Минцифры вынужденно приостанавливает программу подключения школ к wi-fi, отметив, что к интернету подключены полноценно 9 тыс. школ, передает РИА «Новости».

По его словам, Минцифры договорилось с министром просвещения Сергеем Кравцовым изучить практику использования wi-fi в школах и затем вернуться к рассмотрению вопроса.

Ранее Москву признали одним из мировых лидеров цифрового образования в школах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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