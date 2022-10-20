Композитор Матвиенко раскрыл секрет оценок заявок на первый грантовый конкурс

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20.10.2022, 12:40, Новости дня
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Заявки на грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив изучают несколько экспертов, оценка каждого проекта происходит по десяти критериям, сообщил композитор, председатель экспертного совета президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

По словам Матвиенко, секрет объективности – в том, что оценка каждого проекта происходит одновременно по десяти критериям оценки, заявку изучают не менее двух экспертов. Он также отметил, что заявки изучают профессионалы разных индустрий – представители музыкальной сферы, театра, специалисты выставочной деятельности и многих других, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С позиции президентского фонда культурных инициатив выполняется полный контроль всей процедуры экспертный оценки», – сообщил Матвиенко.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале заявочной кампании первого грантового конкурса 2023 года, призванного поддержать проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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