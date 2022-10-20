Андрей Мерзликин с сыном, Николай Валуев, Мария Голубкина на премьере фильма в Москве

19 октября в кинотеатре “Октябрь” прошла премьера новой семейной приключенческой комедии режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова “Грозный папа”. Фильм представили режиссеры Карен Оганесян и Юрий Коробейников, актеры Евгений Гришковец, Кирилл Кяро, Анастасия Тодореску Ирина Воронова, юные актеры Ульяна Пилипенко и Эрик Панич.

Больше года мы снимали эту картину и больше года у меня было приключение, – рассказал Гришковец. – Мне целый год брили голову наголо, мне клеили бороду, я привык к своему царскому отражению в зеркале. У нас было приключение – мы снимали кино в подземельях в Крыму, в монастырях, в храмах, крепостях, мы ездили по деревням. Было то холодно, то жарко – и это мое самое удивительное приключение. Если хотеть сниматься в кино, как хотя дети, то можно ради такой вот роли. Это было весело, мне даже посчастливилось сидеть и ездить на живом медведе. Я сам от себя такого не ожидал. Это было капец как страшно, но это со мной случилось. Я очень хочу, чтобы зрители эту картину полюбили, и она стала для вас любимой, веселой, сказочной. Спасибо, что пришли.

Фильм одними из первых посмотрели Андрей Мерзликин с сыном, Ольга Кабо, Наталья Земцова, Лянка Грыу, Мария Голубкина, Елена Борщева, Илья Бачурин, Николай Валуев и другие.

Посмотреть фильм можно с 27 октября во всех кинотеатрах России.

Илья Бачурин Лянка Грыу Кирилл Кяро Маша Цигаль Николай Валуев Анастасия Гребенкина с сыном Ольга Кабо Евгений Гришковец Александр Энберт Андрей Мерзликин с сыном Елена Борщева Мария Голубкина