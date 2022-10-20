 

Ядерное оружие поможет человечеству справиться с глобальным потеплением – эксперт

20.10.2022, 11:33, Разное
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Заместитель главного редактора французской газеты L’Humanité Николя Шовен заявил, что применение ядерного оружия позволит в течение нескольких дней решить вопрос с глобальным потеплением.

Как отмечает эксперт, одномоментный высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате ядерной реакции снизит среднюю температуру на Земле минимум на 2 градуса.

Война в УкраинеТак Шовен рассказал о создании модели, которая наглядно показала: взрыв атомной бомбы определённой мощности может компенсировать выбросы парниковых газов за последние 120 лет.

– Нужно применить два стратегических заряда или десять тактических, тогда мы сможем не думать о глобальном потеплении минимум несколько десятилетий, – говорит он.

Данные французского эксперта подтвердили российские и белорусские экологи – ещё в 1998 году в Москве состоялась международная конференция «Глобальное потепление: главный вызов современности», в которой приняли участие ведущие специалисты.

– Мы ещё 25 лет назад предлагали взорвать несколько термоядерных зарядов, чтобы привести в норму баланс углекислого газа в атмосфере, – вспоминает координатор Национально-освободительного движения России Евгений Фёдоров. – Но тогда нас, российских и белорусских экологов, никто не услышал – бал правили либералы. Бог даст, услышат сегодня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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