Урожай пшеницы в Аргентине снизится на 34,8% по сравнению с прошлым годом

Урожай пшеницы в Аргентине в 2015 году будет на 15% меньше, чем в прошлом году. Такая оценка содержится в отчете Торговой палаты Росарио, опубликованном в среду.

Падение производства пшеницы в Аргентине в годовом исчислении составит около 34,8%. Это при том, что урожай прошлого сезона составил 23 000 000 тонн. В документе говорится, что октябрьский урожай оценивается в 15 000 000 тонн.

Торговая палата отмечает, что прогнозы на 9% выше, чем месяц назад. В отчете говорится, что заморозки и засуха сократили урожай пшеницы на 1,5 миллиона тонн.

Ранее ООН сообщила, что цены на пшеницу выросли на 2,2% в сентябре из-за возросшей неопределенности относительно продления и влияния инициативы по импорту зерна из Черного моря после ноября.