 

Урожай пшеницы в Аргентине снизится на 34,8% по сравнению с прошлым годом

20.10.2022, 10:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Урожай пшеницы в Аргентине в 2015 году будет на 15% меньше, чем в прошлом году. Такая оценка содержится в отчете Торговой палаты Росарио, опубликованном в среду.

Падение производства пшеницы в Аргентине в годовом исчислении составит около 34,8%. Это при том, что урожай прошлого сезона составил 23 000 000 тонн. В документе говорится, что октябрьский урожай оценивается в 15 000 000 тонн.

Торговая палата отмечает, что прогнозы на 9% выше, чем месяц назад. В отчете говорится, что заморозки и засуха сократили урожай пшеницы на 1,5 миллиона тонн.

Ранее ООН сообщила, что цены на пшеницу выросли на 2,2% в сентябре из-за возросшей неопределенности относительно продления и влияния инициативы по импорту зерна из Черного моря после ноября.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05.21 / Подарок от герцогини: Кейт Миддлтон спрятала копии своей новой книги по всей Великобритании

09.08.21 / От подводного парка до экологичных юрт: самые необычные ретриты Кипра

27.01.22 / Бизнесмен Пригожин заявил, что имеет «малое отношение к международной повестке»

26.05.22 / Мнение: Премирование, выплаты, гарантии,

24.06.21 / Над головой с грохотом проносятся российские самолеты. Наш экипаж готовит ракеты Sea Viper. Войны начинались из-за меньшего…

21.12.20 / Институт русского языка им. Виноградова добавит корень “навал” к списку обсценных слов

22.01.21 / Непривычный образ и новая обстановка: Кейт Миддлтон созвонилась с медицинскими работниками

18.10.22 / Просто купите шампунь против перхоти: необычный способ ухода за кожей, склонной к акне

17.09.22 / Мнение: Палата №6!

18.09.22 / В Совете Федерации предложили обязать производителей устанавливать процессоры «Эльбрус» на все смартфоны, ввозимые в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика