Дешевый спальник, непригодные ботинки и таблетки от поноса: как выглядит мобилизационный “баул Беглова”

Бизнесмен считает, что губернатор Александр Беглов и его администрация по выполнению мобилизационного задания находятся в глубоких аутсайдерах. Пригожин заявил, что Петербург “прославился” по стране “списком Беглова”, В него, по словам предпринимателя, вошли друзья и соратники градоначальника. получившие разрешение не участвовать в спецоперации на Украине.

Также бизнесмен рассказал в интервью о задержке выплат денежного довольствия семья мобилизованных в Северной столице, отсутствии для петербургских солдат элементарного снаряжения.

При этом Беглов не устает выступать перед камерами, создавать липовые фильмы и вручать солдатам так называемые “баулы”, заявил предприниматель.

“Уровень цинизма зашкаливает. Мобилизационный рюкзак, который вручил губернатор, такой же кривой, как и “лопата Беглова”. Если посмотреть на фотографии этого рюкзака, то можно увидеть дешевый спальник, объемный коврик, чтобы занять как можно больше места внутри, и создать эффект полного баула, непригодные к использованию ботинки, и таблетки от поноса, которые, кстати, неплохо было бы оставить в Петербурге для обосравшихся чиновников и постоянно поносящих школьников”, — заметил Евгений Пригожин.

По словам бизнесмена, все рюкзаки были куплены за счет городского бюджета.

“При этом, как всем известно, все это куплено за счет городского бюджета, через сомнительные компании тех же самых соратников, помощников и друзей”, – добавил предприниматель.

В ходе интервью Пригожин также рассказал о проблемах в городской сфере, строительстве метро и частном инвестировании. Полную версию читайте на сайте издания “Невские новости”.