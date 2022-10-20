 

Плевать на Британию: принц Уильям готов похоронить наследство Елизаветы II ради серой схемы

20.10.2022, 10:44, Разное
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Вечная королева Британии Елизавета II ушла из жизни чуть более месяца назад, 8 сентября, а монаршая семья уже пытается уничтожить наследство покойной главы государства. Принц Уильям и только-только взошедший на престол король Карл III придумали какую-то серую схему.

Новый британский правитель и первый наследник трона собрались построить город-сад в природной зоне. Точнее, строительством должен заняться старший сын короля, хотя идея принадлежит престарелому монарху.

Их странная идея привела к большому скандалу в Британии. Против монаршей семьи ополчились экологи. Они, по данным таблоида Daily Express, уверены, что в результате строительных работ пострадают зеленые территории, включая местную флору и фауну.

Активисты заявляют, что принц Уильям может подвергнуть риску уничтожения редкие виды животных: летучих мышей, ящериц и бабочек. Однако Карл III хочет видеть новый город-сад именно в зеленых угодьях графства Кент.

Примечательно, что при жизни Елизаветы II ее наследники не могли позволить себе настолько наплевательского отношение к Британии, ведь все земли государства формально считаются собственностью монаршей семьи.

Успеет ли принц Уильям реализовать мечту своего отца, сказать трудно, все-таки королю Карлу III уже 73 года. Он старейший человек, получивший британский трон. Однако старший сын покойной королевы не считается долгожителем. Среди его подданных есть люди возрастом и 105 лет. Об этом сообщает телеканал “360”.

Является ли строительный проект принца Уильяма экономически целесообразным, определить довольно сложно. Экономика Британии из-за мировой нестабильности сегодня переживает не лучшие времена. По данным RT, годовая инфляция в стране уже превысила десять процентов.


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