Пить не только в Питере, но и в Москве: 4 самых красивых способа это сделать в октябре

В Bigati Bar стартовал первый бургундский фестиваль, который продлится до 17 ноября. Этот способ распития предназначается исключительно для истинных ценителей и эстетов, ведь основатель бара, ресторатор и сомелье Алан Бигати не только представит свою коллекцию Бургундии – самую обширную в России, но и будет собственноручно разливать по бокалам три вина культового хозяйства Domaine de la Romanee-Conti – Corton, Vosne-Romanee и Echezeaux. Такого не делал никто и никогда, поскольку закупочная цена бутылки от этого рейтингового производителя – 250 000 рублей! Всего в винной карте Bigati Bar 173 позиции бургундского, а для участия в фестивале Алан отобрал 108 наименований, и все они предложены по ценам, некоторые из которых даже ниже, чем у поставщиков. Более сорока позиций, от базовых до редких гран-крю, доступны по бокалам (от 920 руб.). Специально к фестивалю предлагается гастрономическое меню во французском стиле.

Кок-о-ван де Бургонь – петух, томленый в красном вине

Тех, кто настроен на тусовочное распитие и прогулки по осенней столице, тоже ждет фестиваль – только куда более демократичный и динамичный. С 25 по 30 октября пройдет первый московский Beatly Fest, объединивший более тридцати баров под единой ценой и под единым брендом. Джин трех видов входит в состав 90 коктейлей, придуманных лучшими миксологами города, и все их можно попробовать по фестивальному билету, цена которого всего 2990 руб. Точнее, конечно, пробовать можно не все – а только те и столько, на сколько хватит сил. Чтобы не заблудиться в барах, турне по которым после пятого коктейля превращается в квест, на сайте фестиваля есть карта с маршрутами: например, вокруг да около Покровки, Сретенки, Маяковской или Тверской – всего их восемь. После участия в фестивале москвичи точно смогут поспорить с питерцами, где же все-таки пить…

21 октября в ресторане Modus празднуют Всемирный день шампанского. По такому случаю с самого утра до закрытия гостей ждет приятный сюрприз: при заказе бутылки любого шампанского из меню вы получите в подарок полдюжины первоклассных диких устриц. Можно попробовать, например, элегантное Nicolas Feuillatte или искрящееся Cuvee Authentic Meunier Blanc de Noirs Brut, Apollonis. Среди шампанских кларетов также жемчужное Reserve Pol Roger, которое является официальной королевской маркой в Англии, или изящный рекольтант Dis Vin Secret, Francoise Bedel с округлым ароматом и щедрым вкусом. Отдельный раздел меню посвящен винтажным маркам шампанского. Каждая из представленных в нем позиций достойна почетного места в винном погребе коллекционера.

В честь праздника устрицы – в подарок

И наконец, еще один алко-формат предлагает по случаю Всемирного дня пасты ресторан Lumicino. Вы спросите: при чем здесь паста? А при том, что 25 октября Уиллиам Ламберти будет готовить лазанью по рецепту своей бабушки, чтобы угостить всех, заглянувших на огонек. Винное сопровождение к сытной итальянской еде – это уже ваша забота и полностью ваш выбор.

Когда была жива моя прабабушка, – вспоминает шеф, – то за одним столом могло сидеть 30-40 человек, бабушка и мама готовили огромные противни, но и тетушки не отставали, каждая приходила со своей лазаньей. Представляете, сколько это еды?! Но все равно ничего не оставалось: кто-то ел кусок с краешка, там корочка более хрустящая, кто-то, наоборот, из середины – чтобы посочнее. А на следующий день все собирались заново, потому что каждый знает – постоявшая лазанья только вкуснее становится.

Тем не менее, нацелиться на поход в ресторан нужно не на следующий день, а именно во вторник: в честь праздника сюда можно прийти с любой бутылкой и запивать лазанью своим вином, без пробкового сбора.