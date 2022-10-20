 

“Прекрасный человек”: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поздравили друг друга с десятой годовщиной брака

20.10.2022, 10:25, Разное
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Накануне, 19 октября, одна из самых крепких селебрити-пар отметила десятилетие брака. По этому поводу 41-летний певец Джастин Тимберлейк и 40-летняя актриса Джессика Бил опубликовали в социальных сетях серию снимков, сделанных за последние годы, и нежно поздравили друг друга со знаменательной датой.

10 лет — это недостаточно! – написал Тимберлейк. – Ты каждый день делаешь меня лучшим мужем и отцом! Я так сильно люблю тебя, прекрасный человек! 

Джессика тоже не осталась в стороне и написала теплые слова как в ленте своего блога, так и в сторис.

Быть замужем за тобой — это приключение всей жизни! Я люблю тебя.

Напомним, что ранее в мае в эфире “Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом” Джессика Бил рассказала, как Джастин Тимберлейк сделал ей предложение. Кстати, в том же месяце певец продал права на свои песни за за 100 миллионов долларов. В июне пара не раз появлялась на показах в рамках Недели мужской моды в Париже. Супруги посетили шоу таких брендов, как Louis Vuitton, Dior и Kenzo. А еще, в этом году Тимберлейк присоединился к кастингу детективного мини-сериала “Кэнди”, в котором Бил сыграла главную роль.

Стоит отметить, что неформально Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вместе с 2007 года, то есть уже 15 лет. Пара связала себя узами брака в октябре 2012 года. У звезд двое сыновей: 7-летний Сайлас и 2-летний Финнеас. 


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