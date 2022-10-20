От красного мяса и кофе лучше отказаться: какие продукты могут усилить женские боли, а какие, наоборот, уменьшить

Иногда бывает так, что менструальные боли очень сильные, а не просто спазмы. Кроме того, наблюдаются перепады настроения, а также высыпания на кожных покровах. Изменение уровня эстрогена и прогестерона в дни, предшествующие менструации, могут привести к желанию потреблять продукты с высоким содержанием углеводы.

Это именно та пища, которая повышает уровень серотонина и помогает справиться с перепадами настроения, связанными с менструальным циклом.

Однако стоит помнить о том, что питание играет важную роль в интенсивности болей и спазмов во время менструации. К сожалению, некоторые продукты могут несколько усугублять эту симптоматику.

Вот некоторые продукты, которые стоит исключить из своего рациона в этот период, и те, которые стоит добавить.

Какие продукты исключить или минимизировать

Во время менструального цикла матка сокращается, чтобы вытолкнуть слизистую оболочку. При этом высвобождаются простагландины.

Это липиды, вызывающие спазмы матки и в конечном итоге приводящие к боли в мышцах и спине.

Согласно проведенным исследованиям, красное мясо, сахар, масло и соль могут привести к увеличению выработки простагландинов, что еще больше усугубляет интенсивность менструальных спазмов.

Несмотря на то, что красное мясо, в частности, такое как говядина, содержит много простагландинов и может усилить воспаление, белое мясо и рыба безопасны для потребления.

В это время месяца также стоит отказаться от утреннего кофе. Как и натрий, кофеин увеличивает задержку жидкости и приводит к вздутию живота.

Однако сокращение потребления определенных продуктов не должно повлечь за собой уменьшение количества поступаемой в организм пищи.

Стоит добавить в рацион продукты, богатые питательными веществами. Ограничения и лишения в конечном итоге приведут к перееданию, за которыми следует чувство вины и новые ограничения. В итоге получается непрерывный цикл.

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Какие продукты добавить в рацион

Некоторая пища может усилить маточные спазмы, однако есть продукты, которые помогают уменьшить боль.

Стоит добавить в свой рацион цельнозерновые продукты, фрукты, нежирный белок, овощи, семена, бобовые и орехи.

Также можно потреблять противовоспалительные продукты, в частности, такие как нежирная рыба, например, анчоусы, лосось или сардины.

Поскольку красное мясо является источником белка, то во время менструации стоит заменить его другим видом белка. Чечевица, тофу, бобы и киноа богаты требуемыми питательными веществами.

Листовая зелень является хорошим источником железа.

Полезные напитки

Некоторые травяные напитки также помогают облегчить боль и спазмы при менструации. Например, противовоспалительными свойствами обладает имбирь.

Если сильная боль и спазмы, то стоит выпить чашку имбирного чая. Также стоит потреблять много воды во время менструации. Это поможет при вздутии живота и предотвратит обезвоживание.

Если следовать этим советам и сбалансировать свое питание, то у женщины не должно быть слишком сильных болей и можно будет нормально переносить период менструального цикла.