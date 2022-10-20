 

От красного мяса и кофе лучше отказаться: какие продукты могут усилить женские боли, а какие, наоборот, уменьшить

20.10.2022, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иногда бывает так, что менструальные боли очень сильные, а не просто спазмы. Кроме того, наблюдаются перепады настроения, а также высыпания на кожных покровах. Изменение уровня эстрогена и прогестерона в дни, предшествующие менструации, могут привести к желанию потреблять продукты с высоким содержанием углеводы.

Это именно та пища, которая повышает уровень серотонина и помогает справиться с перепадами настроения, связанными с менструальным циклом.

Однако стоит помнить о том, что питание играет важную роль в интенсивности болей и спазмов во время менструации. К сожалению, некоторые продукты могут несколько усугублять эту симптоматику.

Вот некоторые продукты, которые стоит исключить из своего рациона в этот период, и те, которые стоит добавить.

Какие продукты исключить или минимизировать

Во время менструального цикла матка сокращается, чтобы вытолкнуть слизистую оболочку. При этом высвобождаются простагландины.

Это липиды, вызывающие спазмы матки и в конечном итоге приводящие к боли в мышцах и спине.

Согласно проведенным исследованиям, красное мясо, сахар, масло и соль могут привести к увеличению выработки простагландинов, что еще больше усугубляет интенсивность менструальных спазмов.

Несмотря на то, что красное мясо, в частности, такое как говядина, содержит много простагландинов и может усилить воспаление, белое мясо и рыба безопасны для потребления.

В это время месяца также стоит отказаться от утреннего кофе. Как и натрий, кофеин увеличивает задержку жидкости и приводит к вздутию живота.

Однако сокращение потребления определенных продуктов не должно повлечь за собой уменьшение количества поступаемой в организм пищи.

Стоит добавить в рацион продукты, богатые питательными веществами. Ограничения и лишения в конечном итоге приведут к перееданию, за которыми следует чувство вины и новые ограничения. В итоге получается непрерывный цикл.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Какие продукты добавить в рацион

Некоторая пища может усилить маточные спазмы, однако есть продукты, которые помогают уменьшить боль.

Стоит добавить в свой рацион цельнозерновые продукты, фрукты, нежирный белок, овощи, семена, бобовые и орехи.

Также можно потреблять противовоспалительные продукты, в частности, такие как нежирная рыба, например, анчоусы, лосось или сардины.

Поскольку красное мясо является источником белка, то во время менструации стоит заменить его другим видом белка. Чечевица, тофу, бобы и киноа богаты требуемыми питательными веществами.

Листовая зелень является хорошим источником железа.

Полезные напитки

Некоторые травяные напитки также помогают облегчить боль и спазмы при менструации. Например, противовоспалительными свойствами обладает имбирь.

Если сильная боль и спазмы, то стоит выпить чашку имбирного чая. Также стоит потреблять много воды во время менструации. Это поможет при вздутии живота и предотвратит обезвоживание.

Если следовать этим советам и сбалансировать свое питание, то у женщины не должно быть слишком сильных болей и можно будет нормально переносить период менструального цикла.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.22 / Mazda может полностью прекратить производство автомобилей в России

07.10.22 / Шведские спецслужбы нашли подтверждения версии о диверсиях на «Северных потоках»

05.07.22 / Скандалы: Рагуль, русофоб и информатор СБУ

26.10.21 / Скандалы: Сергея Фургала допросили без обвинений

22.06.21 / Становится жарко: 10 самых сексуальных футболистов чемпионата Европы

28.10.20 / Драугры – самые жуткие вампиры-каннибалы

28.10.21 / Над Великой китайской стеной сняли на видео загадочную структуру

03.09.22 / “Живу с альфонсами”: разведенка Бородина взорвалась после вопроса о любовнице бывшего

23.02.22 / Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к годовщине Победы

25.06.22 / Решение по абортам, принятое Верховным судом США, спровоцировало протесты по всей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика