 

КНДР стягивает ракеты массового поражения после призыва группы BTS в армию

20.10.2022, 9:33, Разное
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На границе Северной Кореи замечено массированное передвижение колонн бронетехники, а также ракетных установок ОМП малого и среднего радиуса действия.

Информация об этом поступила со стороны южнокорейских пограничников, любезно поделившихся секретной информацией с таблоидом Yonghap.

По данным СМИ, это может быть связано с призывом известной группы Bangtan Boys (BTS) в армию с их возможной дислокацией на приграничной полосе между Северной и Южной Кореей. В Пхеньяне уверены в том, что «это зло должно быть уничтожено любой ценой».

Ким Чен Ын недавно собирал срочное заседание Народного Совета КНДР, а затем выступил с обращением к народу. В нем он осудил «чудовищную провокацию» Южной Кореи, назвав это самой серьёзной попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе с 1960-х годов. Он также предупредил: любая попытка провести концерт группы BTS на 38-й параллели приведёт к ударам по этому месту с помощью всех доступных видов оружия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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