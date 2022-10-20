Парк возле ледовой арены в Новосибирске будет завершен до конца

Работы по благоустройству и созданию парка рядом с многофункциональной ареной, строительство которой ведется в Новосибирске, планируется завершить до конца. Проект реализуется в несколько этапов. Готовятся проекты дальнейшего развития, рассказал в четверг пресс-центру ТАСС Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Архипов заявил, что предстоит решить еще много задач по установке оборудования и спортивного инвентаря. Однако городской заказчик планирует развивать эту территорию и дальше, поэтому сейчас идет работа над дизайном.

Он заявил, что проект благоустройства парка возле ледовой арены является самым дорогим и трудоемким проектом благоустройства. Это за счет областного бюджета. Он отметил, что это будет совершенно новое пространство, так как этот район Новосибирска впервые открыт для жителей и гостей города.

Как ранее рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии, береговая зона до сих пор является подтопляемой и давно не благоустраивалась. Сейчас она активно окультуривается, создан парк с зонами для активного отдыха, занятий спортом и семейного времяпрепровождения. Центральная часть парка и часть его дорожек будут подняты на 4 м для предотвращения затопления.

Проект многофункциональной ледовой арены

Комплекс высотой 38,2 м занимает площадь 55 тысяч квадратных метров. Он включает в себя главную арену, вмещающую 10,5 тыс. человек, и тренировочную арену, рассчитанную на 200 зрителей. В комплекс войдут тренажерный и спортивный залы для команд, раздевалки, офисы для делегаций и другие помещения. Комплекс будет использоваться как место проведения всероссийских соревнований по фигурному катанию, а также как домашняя арена хоккейного клуба “Сибирь”. Первоначальная стоимость строительства ледовой арены составляла 10 миллиардов рублей. Однако к началу 2022 года она выросла до 13 миллиардов рублей.