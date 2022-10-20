“Сент-Луис” обыграл “Сиэтл” в матче НХЛ

Тарасенко отдал три передачи. “Сент-Луис” выиграл на выезде со счетом 4:3 у “Сиэтла” в овертайме. Встреча состоялась в четверг вечером.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Кэрью (8-я мин.), Брэйден Шенн (12) и Джастин Фолк (13, 63). За хозяев забили Уилл Борген (11), Райан Донато (41) и Адам Ларссон (59).

Три передачи на счету российского форварда “Сент-Луиса” Владимира Тарасенко. Шейн Райт (18), нападающий в возрасте 18 лет, был задрафтован четвертым на драфте НХЛ 2022 года. Он забил первый гол “Сиэтла” в НХЛ, ассистировав ему.

“Сент-Луис” занимает четвертое место с четырьмя очками из двух игр в турнирной таблице Центрального дивизиона. Сиэтл” занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. Следующую игру “Сент-Луис” проведет против “Эдмонтона” 22 октября. В тот же день “Сиэтл” встретится с “Колорадо”.