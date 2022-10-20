 

Более 180 000 человек пострадали от тайфуна “Несат” на Филиппинах

20.10.2022, 9:30, Разное
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Тайфун “Несат”, обрушившийся на Филиппины вблизи крупнейшего острова Лусон, затронул более 181,1 000 человек. По данным Национального совета по управлению рисками и стихийными бедствиями, это следует из отчета, опубликованного в четверг.

В нем говорится, что 578 000 человек все еще перемещены в 12 эвакуационных центрах. Более 3,75 миллиона человек уже покинули свои дома. В результате стихийного бедствия пострадали два человека, но о пропавших без вести или жертвах не сообщается.

220 домов были повреждены и 59 полностью разрушены тайфуном. Ущерб, нанесенный 34 объектам инфраструктуры, оценивается в 81,5 млн песо ($1,38 млн). Стихийное бедствие нанесло ущерб 50 дорогам и 13 мостам. В 30 городах были перебои с электроснабжением. Однако в 17 оно было восстановлено.

Из 34 школ были отчислены учащиеся, которые сейчас работают в одном месте. В трех городах был введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 366 миллионов песо ($6,22 млн.).


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