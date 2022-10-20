Более 180 000 человек пострадали от тайфуна “Несат” на Филиппинах

Тайфун “Несат”, обрушившийся на Филиппины вблизи крупнейшего острова Лусон, затронул более 181,1 000 человек. По данным Национального совета по управлению рисками и стихийными бедствиями, это следует из отчета, опубликованного в четверг.

В нем говорится, что 578 000 человек все еще перемещены в 12 эвакуационных центрах. Более 3,75 миллиона человек уже покинули свои дома. В результате стихийного бедствия пострадали два человека, но о пропавших без вести или жертвах не сообщается.

220 домов были повреждены и 59 полностью разрушены тайфуном. Ущерб, нанесенный 34 объектам инфраструктуры, оценивается в 81,5 млн песо ($1,38 млн). Стихийное бедствие нанесло ущерб 50 дорогам и 13 мостам. В 30 городах были перебои с электроснабжением. Однако в 17 оно было восстановлено.

Из 34 школ были отчислены учащиеся, которые сейчас работают в одном месте. В трех городах был введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 366 миллионов песо ($6,22 млн.).