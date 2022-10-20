 

У станции “Кунцевская” БКЛ появилось место отдыха с амфитеатром

20.10.2022, 9:20, Разное
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Благоустроена территория рядом с улицей Ивана Франко. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возле станции “Кунцевская” сложный рельеф. Специалисты обустроили закрытое место отдыха. Амфитеатр отделяет ее от транзитной зоны и Рублевского шоссе.

Архитектурная концепция благоустройства похожа на интерьер “Кунцевской”. Основная идея художественного оформления станции – монументальность. Помещения будто высечены из цельного камня.

Станция “Кунцевская” располагается на западном участке БКЛ. Она связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1). Открытие станции улучшило транспортное обслуживание районов Кунцево, Хорошево-Мневники, Филевский Парк и Фили-Давыдково, сообщается на портале mos.ru.

Благоустройство территорий у станций БКЛ продолжается. Так, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали пешеходный маршрут от Верейской улицы до станции “Давыдково”.

Экологическая тропа сделана по просьбам местных жителей. Маршрут протяженностью 1,5 километра проходит через природный парк “Долина реки Сетунь”.

Строительство Большой кольцевой линии завершится в начале 2023 года. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры (МЦД).


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