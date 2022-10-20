Сыновей друзей Путина арестовывали в странах НАТО

Минюст США обвинил сына губернатора Красноярского края Усса и еще несколько человек в причастности к схеме отмывания денег и контрабанде венесуэльской нефти в обход санкций.

Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. Усс задержан в Италии, США намерены добиваться его экстрадиции.

Минюст США обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций, контрабанде нефти и организации схемы по отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Один из обвиняемых — Артем Усс. Минюст США называет его сыном губернатора Красноярского края Александра Усса. Другие фигуранты — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева (также известная как Лана Нойман), Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Орехов 17 октября был задержан в Германии, а Усс в Италии — оба по запросу США, которые будут добиваться экстрадиции, заявил американский Минюст. Помимо россиян, в деле также фигурируют Хуан Фернандо Серрано Понсе (Хуанфе Серрано) и Хуан Карлос Сото: по версии министерства, они организовывали для россиян незаконные сделки с нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA в нарушение санкций.

Согласно заявлению Минюста США, Орехов и Усс были совладельцами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьевыми товарами. Орехов был гендиректором и управляющим директором компании. Кузургашева работала на него и возглавляла одну из подставных компаний.

По версии министерства, через NDA Орехов, Усс и Кузургашева покупали у американских компаний военные разработки и технологии двойного назначения, в том числе продвинутые полупроводники и микропроцессоры, которые используются среди прочего в истребителях и ракетных системах. Конечными получателями этих компонентов были российские компании под санкциями, контролируемые Телегиным и Туляковым: «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», утверждает американский Минюст. Некоторые из этих компонентов были найдены в российском оружии, захваченном на Украине, говорится в сообщении.

Кроме того, по версии Минюста США, Орехов и Усс использовали NDA, чтобы контрабандой поставлять в обход санкций сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы покупателям в России и Китае. В России топливо покупала в том числе алюминиевая компания, принадлежащая «олигарху под санкциями», написало министерство, не приведя конкретных имен и названий. В Китае нефть покупал «крупнейший нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат в мире», говорится в сообщении министерства.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 30 лет, если суд признает их виновными. До этого момента все фигуранты дела считаются невиновными, пока не будет доказано обратное, отметил Минюст США.

Ранее полиция Норвегии задержала Андрея Якунина — сына бывшего главы РЖД — за запуск дрона на архипелаге Шпицберген. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Компания Якунина-младшего заявила, что он якобы использовал беспилотник еще на отдыхе в августе, поскольку «увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта».

В компании также отметили, что Андрей Якунин является гражданином Великобритании и он полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях отпуска на «лодке».

Парусная яхта, с которой запустили дрон, вроде бы действительно летом плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии.

Андрея Якунина задержали 17 октября. У него изъяли беспилотные аппараты и электронные устройства для расследования.