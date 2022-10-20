Для усиления мер безопасности на Колыме создан оперативный штаб
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В правительстве Магадана прошло первое заседание оперативного штаба по усилению мер безопасности. В регионе был объявлен режим повышенной готовности.
До этого губернатор Сергей Носов объявил, что в Магаданской области будет полностью выполнено частичное мобилизационное задание. Всем военнослужащим в Колымском регионе власти пообещали единовременную выплату в размере 150 000 рублей.
Смотреть комментарии → Комментариев нет