Для усиления мер безопасности на Колыме создан оперативный штаб

В правительстве Магадана прошло первое заседание оперативного штаба по усилению мер безопасности. В регионе был объявлен режим повышенной готовности.

До этого губернатор Сергей Носов объявил, что в Магаданской области будет полностью выполнено частичное мобилизационное задание. Всем военнослужащим в Колымском регионе власти пообещали единовременную выплату в размере 150 000 рублей.