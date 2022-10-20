 

Для усиления мер безопасности на Колыме создан оперативный штаб

20.10.2022, 8:05, Разное
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В правительстве Магадана прошло первое заседание оперативного штаба по усилению мер безопасности. В регионе был объявлен режим повышенной готовности.

До этого губернатор Сергей Носов объявил, что в Магаданской области будет полностью выполнено частичное мобилизационное задание. Всем военнослужащим в Колымском регионе власти пообещали единовременную выплату в размере 150 000 рублей.


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